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الحرس الوطني: البحث عن مفقودين اثنين وإنقاذ 142 آخرين خلال إحباط عمليات هجرة غير نظامية

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 12:04 قراءة: 0 د, 38 ث
وات - تقوم وحدات المنطقة البحرية بقليبية بالبحث عن شخصين مفقودين خلال إحباط عمليات هجرة غير نظامية، في الليلة الفاصلة بين يومي 11 َو12 جوان الجاري، فيما تم إنقاذ 142 شخصا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، الأحد، (وات)، بأن المراكب المستغلة في عمليات الاجتياز تعرضت للغرق إثر تعمد مجتازين عدم الامتثال والاستعصاء والدخول إلى عرض البحر.


وأوضح أن وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بكل من صفاقس ونابل وبنزرت وجربة، أحبطت 13 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 11 و12 جوان 2021.

وأضاف الجبابلي أن المجتازين هم من متساكني ولايات صفاقس ونابل ومنوبة وتونس وأريانة وبنزرت ومدنين و قابس، من بينهم 13 شخصا مفتشا عنهم، مشيرا إلى أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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