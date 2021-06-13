الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 13 جوان 2021

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كورونا-قفصة: ارتفاع حصيلة الوفيات الى 497 وفاة منذ بدء انتشار الجائحة

الكاف: تسجيل 05 حالات وفاة و62 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية قفصة إلى 497 وذلك بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الفترة الممتدة من 8 جوان الى غاية يوم الجمعة الماضي 11 جوان، وفق ما ذكرته الادارة الجهوية للصحة بالجهة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.قفصة 13جوان 2021 (وات/مكتب قفصة) - ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية قفصة إلى 497 وذلك بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الفترة الممتدة من 8 جوان الى غاية يوم الجمعة الماضي 11 جوان، وفق ما ذكرته الادارة الجهوية للصحة بالجهة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.وكشفت إدارة الصحّة بقفصة يوم السبت انه تم رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء دفعة من تحاليل ل285 شخصا يومي 11 و12 جوان الجاري لمخالطين لمصابين آخرين أومن المُشتبه بإلتقاطهم لعدوى الفيروس.ويبلغ عدد الأشخاص المّصابين بفيروس كورونا بولاية قفصة ومن الذين لازالوا حاملين للفيروس 336 شخصا حسب آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة.كما تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء ظهوره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن بلغ 7618 شخصا بولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم497 شخص، وتعافى منهم 6785 شخصا .أعلنت الادارة الجهوية للصحة بالكاف في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، اليوم الأحد، عن تسجيل 05 حالات وفاة و62 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 157 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 جوان الجاريوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 325 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9677 حالة، منها 9199 حالة تعافكما أظهر التقرير استقرارا في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 84 شخصا منهم 13 شخصا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع استقرار عدد الخاضعين للحجر الصحي في حدود 478 حالة وهم يمثلون مجموع الاصابات المسجلة في الجهة خلال ال10 ايام الاخيرة، أي بمعدل حوالي 48 أصابة يومياواعتبر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) أن تواصل ارتفاع عدد الوفيات على هذه الوتيرة وكذلك عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس يشير إلى انتشار الوباء في الجهة بصفة واسعة ويدل على خطورة الوضع الصحي بها، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في كل جوانبه بهدف كسر حلقة العدوى ومنع انتشار الوباء بصفة أوسع .