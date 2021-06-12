   Abdelhalim - *رسالة تحت الماء  

وحدة بحرية لجيش البحر تنقذ 9 مهاجرين تونسيين غير نظاميين (بلاغ)

Publié le Samedi 12 Juin 2021 - 15:21 قراءة: 0 د, 26 ث
أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم السبت، 9 مهاجرين غير نظاميين يحملون الجنسية التونسية، تتراوح أعمارهم بين 17 و41 سنة، كانوا على متن قارب معطب، بالموقع شمال الهوارية من ولاية نابل، على بعد حوالي 70 كم.

وأوردت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أن المهاجرين غير النظاميين أفادوا بأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل بنزرت، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.


وأضافت أنه تم التوجه بهم إلى ميناء بنزرت لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان، لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.



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