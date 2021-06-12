بطولة افريقيا للسيدات لكرة اليد - تونس و السنغال غدا من اجل صدارة المجموعة الاولى

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يلاقي المنتخب التونسي للسيدات لكرة اليد غدا الاحد على الساعة السادسة مساء منتخب السنغال في قمة مقابلات المجموعة الاولى في الدور الاول للبطولة الافريقية لكرة اليد ( سيدات) المقامة في ياوندي بالكامرون وذلك للمراهنة على صدارة المجموعة الاولى .وسيتبارى متصدر المجموعة الاولى في ربع النهائي مع احد افضل ثالثين اثنين (2) من المجموعات الثلاث يوم الثلاثاء ما يفسح المجال امامه لقطع خطوة جديدة على درب المنافسة على اللقب القاري. اما ثاني المجموعة الاولى فسيتبارى في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الثالثة .وكان المنتخبان التونسي والسنغالي ضمنا التاهل الى الدور ربع النهائي لبطولة الامم الافريقية حيث تغلب المنتخب الوطني على متتخب مدغشقر 44-16 في الجولة الثانية من مقابلات المجموعة الاولى بينما فاز المنتخب السنغالي امس على منتخب غينيا لحساب نفس المجموعة 32-20وسيتعرف المنتخب التونسي غدا في نهاية مقابلات الدور الاول عن منفاسه في ربع نهائي البطولة التي تختتم يوم 18 جوان الجاريويشارك 11 منتخبا في البطولة الافريقية موزعة على 3ثلاث مجموعات في الدور الأول. ويترشح اصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وافضل ثالثين اثنين (2) من المجموعات الثلاث الى الدور ربع النهائي.1-السنغال 4 2 زائد 382-تونس 4 2 زائد 313-غينيا صفر 2 ناقص 154-مدغشقر صفر 2 ناقص 54