وزارة المرأة تدعو إلى الإشعار عن مختلف وضعيات تهديد الأطفال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال

دعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، الأطفال والأسر والمواطنين ومكونات المجتمع، إلى الإشعار عن مختلف وضعيات تهديد الأطفال مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بالتصدي لعمل الأطفال وتجنيبهم مختلف أوجه الاستغلال الاقتصاديوشددت الوزارة على ضرورة إشعارها بمختلف وضعيات تهديد الأطفال وذلك بالاتصل سواء عن طريق الرقم الأخضر 1899 أو بالتوجه مباشرة للمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة، أو الاتصال على الرقم 1809 لتقديم المساعدة النفسية للأطفال والأسروأكدت الوزارة في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال الذي أقرته منظمة العمل الدولية لسنة 2002 أنها ستعمل على تكثيف التوعية والتثقيف والتدريب والمشاركة والإصغاء والحوار ونشر ثقافة حقوق الطفل والتعريف بمصلحته الفضلىوذكرت أنها بصد العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الوزارات والمنظمات الوطنية ذات العلاقة على تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال من خلال العمل على تجانس النصوص القانونية وتوطيد آليات حماية الأطفال المعرضين لعمالة الأطفالوحذرت الوزارة من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الأوضاع النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال والأسر خاصة محدودة الدخل مما عرض الأطفال للاستغلال الاقتصادي في مجالات الفلاحة أو الصناعة أو الأعمال المنزلية حسب تقديرها.