توزر: تسجيل نقص في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بمراكز الصحة الأساسية

وات -

تواجه مراكز الصحة الأساسية في ولاية توزر، إشكالية نقص الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة، بفعل تراجع نسبة التزود بهذه الأدوية في الفترة الأخيرة، وذلك وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس مجمع الصحة الأساسية بالجهة، محمد الأخضر قصيب.وبيّن قصيب، في تصريح لـ(وات)، ان الاشكال يتمثل في نقص التزود من الصيدلية المركزية بعد نقص مخزونها من هذه الادوية، مؤكدا أن مجمع الصحة الأساسية يسعى الى الحصول على حاجيات الجهة من الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة من خلال متابعة توفر الادوية. وأوضح قوله "إنه إشكال وطني تعاني منه بلادنا منذ فترة"، وفق تعبيره.وأضاف، أنه ونظرا لهذا النقص الذي قد يتواصل لأيام إضافية، من المستحسن أن يتزود المرضى الذين لم يحصلوا على أدويتهم عن طريق الصيدليات الخاصة لتلافي غياب الدواء نهائيا لأسبوع أو أكثر، خصوصا بالنسبة الى بعض الامراض التي تتطلب تناول منتظم للأدوية، وذلك الى حين التزود بها بواسطة مراكز الصحة الأساسية.