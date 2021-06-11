العجز التجاري لتونس يتقلص الى 7ر5941 مليون دينار مع موفى ماي 2021

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تراجع العجز التجاري لتونس ، خلال 5 اشهر الاولى من سنة 2021، الى 7ر5941 مليون دينار مقابل 9ر 6099 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 وفق المعهد الوطني للاحصاء .وبين المعهد ، في بيان حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية الى موفي ماي 2021، ان قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 7ر24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة في حين زادت الواردات بنسبة 8ر16 بالمائة.واشار المعهد ، الى نسبة تغطية الواردات بالصادارت ارتفعت الى 8ر75 بالمائة مع موفى ماي 2021 ، مقابل 71 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020 و 7ر70 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019وبلغت قيمة الصادرات، مع موفي ماي 2021، زهاء 9ر18609 مليون دينار مقابل 4ر14921 مليون دينار تم تسجيلها مع نفس الفترة من سنة 2020 والتي سجلت تراجعا للصادرات بنسبة 8ر23 بالمائة.وتحسنت واردات البلاد ، بحلول موفى ماي 2021، لتبلغ زهاء 6ر24551 مليون دينار مقابل 3ر21021 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 والتي شهدت تراجعا للواردات بنسبة 2ر24 بالمائة