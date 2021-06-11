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" جماهير النادي الافريقي تكسب رهان المليار الاول ضمن حملة "5 جمعات، 5 مليارات

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 07:48 قراءة: 0 د, 36 ث
اعلن النادي الافريقي مساء الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان قيمة المداخيل التي تبرعت بها جماهير الفريق في اطار حملة "5 جمعات، 5 مليارات" بلغت الى حد الان 002ر014ر1 مليون دينار.

وتراهن الهيئة المديرة النادي الافريقي على جمع خمسة مليارات في خمسة اسابيع لغلق ملفات شكاوي موضوع نزاع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).


وكان فريق باب الجديد اعلن يوم الثلاثاء أنّ الداعم الأول للفريق حمادي بوصبيع قد ضخ مبلغ قدره مليون دينار في الحساب الخاص بفض نزاعات النادي الافريقي الذي تشرف عليه الجامعة التونسية لكرة القدم وذلك كمنحة استثنائية خارج إطار عقد الاستشهار المبرم مع الفريق.
يذكر أنّ النادي الافريقي عاني مصاعب مالية كبرى في الموسم الجاري في علاقة بديون ونزاعات مع الفيفا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227339

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 07h 43m |           
C'est ce qu'on appelle un Club Sportif....Digne de cette appellation...le sport ce n'est pas du prosaïque business...Bravo aux Supporters de ce Grand Club



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