رئيس البرلمان يتلقى إعلاما من وزارة الداخلية بوجود تهديد جدي باغتياله

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أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، اليوم الخميس، بأن مصالح وزارة الداخلية أعلمت اليوم رسميا رئيس البرلمان راشد الغنوشي بوجود تهديد جدي باغتياله.وأوضح مذيوب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح وزارة الداخلية عززت من إجراءات الحماية المخصصة لرئيس البرلمان، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعلام الغنوشي بوجود تهديد باغتياله.وأضاف أن مجلس نواب الشعب، يعبرعن استنكاره الشديد لهذا التهديد الذي يرمي إلى ضرب مؤسساتها الدستورية المنتخبة، وادخال البلاد في دوامة العنف والفوضى، وارباك مسار اللانتقال الديمقراطي، معربا عن ثقة البرلمان في قدرة المؤسسة الأمنية على التصدي لكل من تسوّل له نفسه المس من استقرار تونس.