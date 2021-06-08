دونالد بلوم: تونس والولايات المتحدة ستوقعان هبة بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج تحدي الالفية نهاية جوان الجاري

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 08 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم.وتطرق اللقاء إلى التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 وضرورة توفير اللقاح الذي يبقى الحل لعودة الحياة لنسقها العادي.ونوّه رئيس الحكومة بما قدمته الولايات المتحدة لتونس في مجابهتها لفيروس كورونا مؤكدا على تميز العلاقات التونسية الأمريكية.من جهته عبّر السفير الأمريكي عن دعم بلاده لتونس في مجابهتها لجائحة كوفيد-19 مؤكدا انه سيعمل على توفير اللقاحات.كما أشاد دوناد بلوم الامكانيات التي تتوفر عليها بلادنا فيما يخص السياحة البيئية داخل مناطق الجمهورية والتي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل حتى تجلب السائح الأجنبي مع عودة الحياة للقطاع السياحي وتساهم في بعث مشاريع استثمارية تعود بالنفع على متساكني المناطق الداخلية وتساهم في خلق مواطن الشغل.كما ثمّن التقدم المحرز في البرنامج التنموي الذي تقوده مؤسسة "تحدي الألفية" في تونس والذي سيوفر حوالي 500 مليون دولار كهبة لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في مجال النقل والزراعة مؤكدا أنه سيتم امضاء هذه الاتفاقية نهاية الشهر الجاري.