الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 8 جوان 2021

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سليانة: تسجيل 6 حالات وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس- كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و53 إصابة جديدة

مدنين: تسجيل 4 وفيات و33 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" و63 حالة شفاء

سيدي بوزيد: حملة تحسيسية للتسجيل في منظومة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

توزر: 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وخروج أغلب مناطق الجهة من التصنيف بـ"المناطق الحمراء"

الكاف: تسجيل 5 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

قبلي: تلقيح 7583 شخصا منذ انطلاقة الحملة الوطنية للتلاقيح ضد فيروس "كورونا" منهم 3940 تلقوا الجرعة الثانية

باجة: تسجيل 6 وفايات و235 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار إجمالي الوفيات في حدود 301 وفاة

سجلت ولاية سليانة في اليومين المنقضيين، 6 حالات وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 6171 حالة مؤكدة، وعدد الوفيات الى 237 حالة، وفق آخر تحيين على ورد اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بسليانةوتتوزع الإصابات الجديدة بين 7 اصابات بسليانة المدينة، و10 اصابات ببرقو، و4 اصابات بالكريب و6 اصابات ببوعرادة و7 اصابات بقعفور و9 اصابات بالروحية واصابة بمكثر و9 اصابات بالعروسةوبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 35 حالة، من بينها 8 حالات بالانعاش و40 حالة بالمستشفيات المحليةسجّلت ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ارتفع بموجبها إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة إلى حد اليوم 451 وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.وبيّن حمدي، في تصريح لـ"وات"، ان نتائج 330 تحليل تقص حول الفيروس أظهرت إصابة 53 شخصا بالوباء يتوزّعون الى 11 مصابا بمطماطة الجديدة، و10 بقابس الجنوبية، و09 بكل من الحامة وقابس المدينة، و04 بكل من المطوية ووذرف، و03 بقابس الغربية، ومصاب واحد بكل من دخيلة توجان، ومطماطة القديمة، ومنزل الحبيب.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 13 ألفا و882 اصابة من بينها 13 ألفا 608 حالات شفاء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 273 حالة نشيطة من بينها 79 حالة بقابس الجنوبية و72 حالة بالحامة.من جهة أخرى، انخفض عدد المقيمين بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات ولاية قابس الى 20 مصابا بالوباء من بينهم 5 مرضى تم ايواؤهم بوحدة الانعاش بالمستشفى الجهوي بقابس.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات بسبب فيروس "كورونا"، و33 إصابة محلية جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 636 وفاة، والاصابات الى 15528 إصابة وذلك منذ ظهور الوباء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وقال الدكتور زيد، في تصريح لـ(وات)، ان "الوضع الوبائي بالجهة لا يزال دقيقا أمام عودة ارتفاع الوفيات رغم بوادر الانفراج بالنظر الى تراجع الاصابات في مختلف المعتمديات وتراجع الحالات الاستشفائية سواء على مستوى اسرة الاكسيجين او الانعاش".وقد توزعت الاصابات الجديدة، بعدد 6 اصابات في كل من جربة ميدون وبن قردان، و5 اصابات في كل من جرجيس ومدنين الجنوبية، و4 اصابات في حومة السوق، و3 في كل سيدي مخلوف ومدنين الشمالية، واصابة واحدة في اجيم.في المقابل، تطورت حالات الشفاء الى 14470 حالة شفاء بتسجيل 63 حالة شفاء جديدة، منها 17 حالة شفاء ببن قردان، و10 بكل من سيدي مخلوف وجرجيس، و9 بميدون، و8 بمدنين الشمالية، و4 بمدنين الجنوبية، و3 حالات شفاء بحومة السوق، وحالة شفاء واحدة بكل من أجيم وبني خداش.وبخصوص تقدم نسق عملية التلقيح، فقد أمّن، يوم أمس الاثنين، كل من المركزين الجهويين بجربة حومة السوق ومدنين، تطعيم 783 شخصا، ليرتفع عدد الجرعات التي تم تقديمها منذ انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" بالجهة، الى 45175 جرعة.نظمت دار الشباب حي الخضراء بالشراكة مع الكشافة التونسية بسيدي بوزيد وجمعية أصدقاء المرضى، اليوم الثلاثاء، خيمة تحسيسية للتسجيل في منظومة التلقيح ضد فيروس "كورونا" وتطبيق البروتوكول الصحي، وذلك بساحة محمد البوعزيزي.وبين القائد بالكشافة التونسية بجهة سيدي بوزيد الهادي عبدولي في تصريح ل(وات)، أن هذا النشاط هو جزء من الحملة الوطنية للتلقيح والتي تمتد فترة شهرين ويمكن التمديد فيها حسب تطور الوضع الوبائي.وأكد على أهمية التلقيح وعلى ضرورة التسجيل في مرحلة أولى وأضاف أنها "حملة لتصحيح كل الاخبار الزائفة المنتشرة حول الاعراض الجانبية الخطيرة للتلقيح على حياة الانسان وتسجيل اكبر عدد ممكن من المواطنين لتلقي التلقيح".وأشار مدير دار الشباب حي الخضراء حسام الدين هاني في تصريح ل(وات)، الى ان الحملة التحسيسية تتنزل في اطار دعم المجهود الوطني لمقاومة انتشار فيروس "كورونا" من خلال تقريب خدمة التسجيل في منظومة التلقيح للمواطنين وخاصة لفائدة الفئات أو الأشخاص غير القادرين على التسجيل وهي حملة تشمل كل دور الشباب بسيدي بوزيد سواء منها القارة أو المتنقلة.رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تلقيها نتائج 86 تحليلا مخبريا، أي بنسبة إيجابية قدرها 27 بالمائة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وارتفع مجموع الإصابات بذلك منذ بداية الجائحة، الى 8114 إصابة، منها 8012 حالة تعافي و173 حالة وفاة، علما وأن الجهة لم تسجل وفيات جديدة منذ نهاية الأسبوع الفارط.وبيّن براني في تصريح لـ(وات)، أن نسبة الوفيات من بين المصابين الذين وقع ايواؤهم في المستشفيات تقدر بـ 2,1 بالمائة، مشيرا إلى أنها النسبة الأضعف على المستوى الوطني.وأضاف، أن أغلب مناطق الولاية خرجت من تصنيف "المناطق الحمراء" ذات الانتشار السريع للفيروس، حيث تقدر نسبة انتشار الوباء حاليا على مستوى الولاية بـ90 إصابة على كل 100 ألف ساكن، باستثناء معتمدية نفطة بـ150 إصابة لكل 100 ألف ساكن، وتوزر بـ110 إصابات لكل 100 ألف ساكن.وقد ساهمت الحملات المتنقلة في تحسين نسب الاقبال على التلقيح ضد فيروس "كورونا"، بتطعيم ما يقارب 9 آلاف شخص، منهم 5557 تلقوا التطعيم في مركز التلقيح الجهوي، فيما تلقى 2831 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح.سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد بالجهة، 05 حالات وفاة، و57 إصابة جديدة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 185 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 05 و06 جوان الجاري.وارتفع بذلك، إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 315 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9416 حالة، منها 8949 حالة تعافي.وجاء في التحيين ذاته، أن عدد المقيمين بالمستشفيات سجل بدوره ارتفاعا ملحوظا، ليصل اليوم إلى 96 مقيما، منهم 15 في اقسام الانعاش والعلاج المركز، فيما يخضع 467 شخصا للحجر الصحي، وهم يشكلون مجموعة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال 10 الايام الاخيرة.واعتبرت الادارة الجهوية للصحة بالكاف الوضع في غاية من الخطورة بعد المنحى التصاعدي الذي شهده عدد الوفيات والاصابات بالعدوى بالفيروس، وحذرت من "وضع كارثي" إذا تواصل نسق ارتفاع الوفيات والاصابات، سيما وأن المستشفيات بلغت طاقة استيعابها القصوى، وتزايد فيها الضغط على معدات التنفس بالاكسجين.تتواصل عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" بالمركز الجهوي للتلاقيح بدار الشباب بقبلي الذي يشهد منذ فترة تحسنا في الاقبال من المواطنين المسجلين في منظومة "ايفاكس" للتمتع بالتلاقيح ضد الكوفيدواوضح المنسق الجهوي لحملة التلاقيح ضد فيروس "كورونا" علي الطبال، اليوم الثلاثاء ل(وات)، انه تم منذ انطلاقة الحملة الوطنية والجهوية للتلاقيح في 13 مارس الماضي والى حدود يوم امس الاثنين تلقيح 7583 شخصا بولاية قبلي منهم 3940 تلقوا الجرعة الثانية من التلاقيحواشار المصدر الى تواصل تنظيم الحملات المتنقلة للتلاقيح التي مكنت الى حدود يوم امس من تلقيح 1800 شخص منهم 500 شخص تلقوا الجرعة الثانية، مبينا ان هذه الحملات قد شملت قرية بشني من معتمدية الفوار وبعض البلديات اضافة الى السجن المدني بقبلي واعوان وزارة التربيةوفي ذات السياق اكد الطبال انه سيتم قريبا في اطار الاستراتيجية الوطنية لتكثيف التلاقيح، ادماج هذه العملية في بعض مراكز الصحة الاساسية التي تم تحديدها من قبل الادارة الجهوية للصحة مع العمل على مضاعفة عدد الحملات المتنقلة للتلاقيح وفتح مراكز محلية بكل من دوز والفوار وسوق الاحد لتقريب الخدمات المواطنينارتفع عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة الى 228 حالة بعد تسجيل 6 وفايات جديدة بين يومي 3 و7 جوان الجاري ل06 رجال تتراوح اعمارهم بين 42 و78 سنة.كما تم خلال ذات الفترة تسجيل 235 اصابة جديدة بالفيروس منها 172 اصابة بمدينة باجة التى اثبتت نتائج التقطيع الجيني وجود 32 اصابة بها بالسلالة البريطانية لفيروس "كورونا" من جملة 46 اصابة تم اكتشافها بالجهة.وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات مجاز الباب وعمدون وقبلاط وتبرسق وتيبار وتستور ونفزة ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 7416 حالة من جملة 21334 تحليلا تم اجراؤها.وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس حتى يوم امس الاثنين الى 90,6 بالمائة بتسجيل تعافي 6504 اشخاص حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة بباجة.ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، بأنه تم رصد 30 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الاخيرة، ليرتفع بذلك اجمالي الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول اصابة، الى 7788 حالة، منها 7327 حالة تعافي، و160 حالة لا تزال مصنفة نشطة.وأشار الحداد، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الثلاثاء، الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس ليستقر اجمالي الوفيات المصرح بــها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي، مستقرا في حدود 301 حالة.و يظهر توزيع الحالات التي لا تزال نشطة بحسب المعتمديات، وجود 49 حالة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية، الى جانب 32 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية، علاوة على 11 حالة بمعتمدية دوز الشمالية، ومثلها بمعتــمدية دوز الجنــوبية، و53 حالة بمعتمدية سوق الاحد، في حين تخلو معتمديتي الفوار ورجيم معتوق من الحالات النشطة، فضلا عن وجود حالتين لم يتم الى حد الان تحديد مكانهما.ويظهر توزيع حالات الوفاة المسجلة بولاية قبلي منذ ظهور الوباء الى اليوم، أيضا، تسجيل معتمدية قبلي الشمالية لـ 51 حالة وفاة، واحصاء 67 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية، وسجلت معتمدية دوز الشمالية 68 حالة، ومعتمدية دوز الجنوبية 36 حالة، علاوة على 59 حالة وفاة تم تسجيلها بمعتمدية سوق الاحد، و18 حالة بمعتمدية الفوار، وحالتين بمعتمدية رجيم معتوق.