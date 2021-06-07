أندا تمويل تعلن عن تخفيض تسعيراتها مانحة اصحاب المشاريع الصغيرة فرصا لتوسيع قدراتهم التمويلية

أعلنت اندا تمويل، الاثنين، عن تخفيض تسعيراتها مما سيسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة بتوسيع قدراتهم التمويلية و الإستثمارية عن طريق الإقتراض بقيمة منخفضة.وأكدت المؤسسة في بلاغ لها ان تخفيض التسعيرة يندرج في اطار رغبتها في مرافقة الحرفاء طوال فترة التمويل لا سيما إثر جائحة كوفيد 19 وتداعيات التضخم المتسارع والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية.واضافت، في ذات السياق، ان تخفيض التسعيرة يندرج أيضا في إطار المهمة الاجتماعية ودورها منذ 30 سنة في تعزيز ثقافة الإدماج المالي والاجتماعي.ولاتزال السوق في تونس، رغم وجود 7 مؤسسات للتمويل الصغير، غير المغطاة كبيرة وتمثل أكثر من مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر والإقصاء ماليا.وستوسع أندا تمويل برامج التمويل الشاملة الى جانب تشجيع الشركات الصغيرة والصغيرة جدا على النمو والتطور من خلال الاقدام على تخفيض التسعيرةواستثمرت أندا تمويل ، للحد من انعكاسات كوفيد -19 زهاء 16 مليون دينار في إعادة التمويل وميزانية قدرها 588 مليون من حيث مستحقات تأجيل سداد الأقساط ما بين شهر مارس وشهر ماي 2020 الى جانب منح للفئات الأكثر تضرراً تاجيلا مجانيا بمبلغ 1.2 مليون دينار.ووضعت أندا تمويل قرضا استثنائيا " سند" لمزيد دعم الحرفاء الى جانب تقديم مساهمة قدرها 70 ألف دينار في إطار مبادرة " يد يد" التي أطلقتها منظمة أندا العالم العالم العربي غير الحكومية مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.وتخدم حاليا أكثر من 400 ألف نشيط بتمويلات يفوق قدرها 950 مليون دينار من خلال شبكتها المكونة من 102 فرع و5 فروع متنقلة منتشرة وقد استثمرت مبلغ قدره 1.250 مليون دينار لمنح قرابة 400 ألف قرض بين عامي 2020 و2021 .ومكنت مؤسسة أندا تمويل ما يقارب عن مليون شخص، منذ احداثها، من تمويلات حيث منحت أكثر من 6ر3 مليون قرض تصل قيمتها إلى أكثر من 5800 مليون دينار.