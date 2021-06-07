   Warda - على عيني  

نادي الطائي السعودي يجدد عقد مدربه التونسي محمد الكوكي

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 08:35 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - اعلن نادي الطائي الصاعد حديثا لبطولة الدرجة السعودية للمحترفين لكرة القدم مساء الاحد عبر الحساب الرسمي للفريق على تويتر عن تجديد عقد مدربه التونسي محمد الكوكي لمدة موسم اضافي.

وفي المقابل، قررت ادارة النادي انهاء عقود اللاعبين الاجانب من بينهم التونسي زياد العونلي.


وكان نادي الطائي ضمن صعوده لبطولة الدرجة السعودية للمحترفين اثر فوزه يوم 31 ماي الفارط خارج القواعد على نادي عرعر بهدفين دون مقابل لينهي السباق في المركز الثالث.

وتجدر الاشارة الى ان محمد الكوكي التحق بنادي الطائي خلال شهر نوفمبر الماضي 2020.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227074



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 07 جوان 2021 | 26 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:38 16:10 12:25 05:00 03:10
28°
 28° % 32 :الرطــوبة
تونــس 21°
7.72 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2129°-1928°-1928°-2029°-20
  • Avoirs en devises
    21545,8

  • (4 juin)
  • Jours d'importation
    144
  •              1 € = 3,33560 DT        1$ =2,75171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juin)   1606,5 MDT