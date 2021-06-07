نادي الطائي السعودي يجدد عقد مدربه التونسي محمد الكوكي

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اعلن نادي الطائي الصاعد حديثا لبطولة الدرجة السعودية للمحترفين لكرة القدم مساء الاحد عبر الحساب الرسمي للفريق على تويتر عن تجديد عقد مدربه التونسي محمد الكوكي لمدة موسم اضافي.وفي المقابل، قررت ادارة النادي انهاء عقود اللاعبين الاجانب من بينهم التونسي زياد العونلي.وكان نادي الطائي ضمن صعوده لبطولة الدرجة السعودية للمحترفين اثر فوزه يوم 31 ماي الفارط خارج القواعد على نادي عرعر بهدفين دون مقابل لينهي السباق في المركز الثالث.وتجدر الاشارة الى ان محمد الكوكي التحق بنادي الطائي خلال شهر نوفمبر الماضي 2020.