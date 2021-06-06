والي القيروان: الوضع الوبائي بالقيروان خطير جدا واستهتار المواطنين يعيق مجهودات الاطارات الطبية وشبه الطبية في مجابهة الجائحة

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اكد والي القيروان، محمد بورقيبة، الاحد، ان الوضع الوبائي خطير جدا بالجهة مشددا على ان استهتار المواطنين بالجهة لا يتماشى مع المجهودات الكبيرة التي تبذلها الاطارات الطبية وشبه الطبية في مجابهة جائحة كوروناوقال في تصريح ل(وات) عقب جلسة خلية الازمة التي انعقدت بمستشفى ابن الجزار ان بعض التحاليل التي تم اجراؤها خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة "فاقت نسبة ايجابيتها 60 بالمائة في بعض المعتمديات وهو رقم مفزع ولاول مرة يتم تسجيله في الجهة"واضاف ان طاقة الايواء بمستشفى ابن الجزار بولاية القيروان فاقت 100 بالمائة مرجحا قابلية الرقم الى الارتفاع خلال الاربع وعشرين ساعة القادمة واكد في هذا الصدد انه سيتم عقد جلسة مع وزير الصحة عشية اليوم الاحد والمدير العام للصحة العسكرية ومن المنتظر اتخاذ بعض القرارات خاصة لتدعيم الموارد البشرية وطاقة الايواء بالاسرة.ومن جهة اخرى افاد الوالي انه لاحظ خلال زيارات ميدانية اداها بالجهة "تسيبا كبيرا وعدم التزام بالبروتوكول الصحي واستهتارا كبيرا من قبل المواطنين تمثل بالخصوص في الانتصاب الفوضوي للباعة والتجمعات بالمقاهي بالاضافة الى خرق الحظر التجول الليلي واقامة حفلات الاعراس مشددا ان لك من شانه ان يؤدي، خلال الايام القادمة، الى نتائج وخيمة"وشدد في هذا الاطار على ضرورة على تقيد المواطنين بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامات ومنع التجمعات والالتزام بالاجراءات التي اعلنت عنها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث حتى لا "يتم المرور الى اجراءات قاسية اجتماعيا واقتصاديا على مستوى الجهة "