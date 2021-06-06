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منعم عميرة: "مسألة الدعم" ستكون من المسائل التي سينظر فيها الاثنين المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل

Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 17:59 قراءة: 0 د, 56 ث
وات - أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة اليوم أنّ الاتحاد متسك بدعم المواد الاساسية باعتباره من المسائل الحيوية بالنسبة إلى حياة المواطنين والمواطنات خاصة منها الفئات الشعبية والفئات المفقرة وعموم الشعب التونسي الذي هو في حاجة إلى دعم هذه المواد الاستهلاكية.

وبين عميرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش انعقاد ندوة حول "الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ودور النقابات "نظمها اليوم بالمنستير الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بمقره "ان مسألة الدعم" ستكون من المسائل التي سينظر فيها غدا الاثنين المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل قائلا "يبدو أنّ الحكومة التونسية قد سقطت في مستنقع إملاءات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة بما من شأنه ان يؤجج الوضع الاجتماعي في البلاد" وفق تقديره.


واعتبر نّ "الارتفاع المهول للأسعار يضرب في العمق مسألة هامّة جدّا وهي الدعم للعديد من المواد الغذائية المستحقة للشعب التونسي مجددا رفض الاتحاد اقدام الحكومة على الترفيع في بعض المواد الأساسية اعتبارا لتأثيره السلبي على المستوى المعيشي للمواطن ".
و.بيّن أنّه سيقع خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الموسع النظر في سير عمل هياكل الاتحاد ، والوضع العام في البلاد خاصة في ظل الأوضاع السياسية العصيبة التي تمر بها تونس .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227052

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 18h 16m |           
من ناحية اخرى دعم اصحاب الخل المحدود والفقراء يجب ان يشمل الحق في السكن والحق في الصحة ... السكر والزيت والخبز اللي ماشي لمسالك الفساد من من مرطبات ونزل وتهريب ومطاعم قادرين باش يوفرو العيش الكريم للفقراء .. . الاتحاد يستغل في بؤس الفقراء باش يزيد يغذي شبكات ومسالك الفساد ...

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 17h 30m |           
الدعم بالكلام ماشي للفقراء وفي الواقع يستفيد منه الاغنياء والفساد ... يجب توجيه الدعم مباشرة للفقراء وعديمي الدخل في شكل منح غذاءية مدروسة ... والباقي من اغنياء وسياح وتجار ما فماش علش ياخذو في الدعم ... الدعم في البضاعة فكرة متخلفة وهي فكرة فاسدة ومفسدة ... وهي اساس كل الخراب المجتمعي والفساد المنتشر...



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