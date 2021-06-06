منعم عميرة: "مسألة الدعم" ستكون من المسائل التي سينظر فيها الاثنين المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل

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أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة اليوم أنّ الاتحاد متسك بدعم المواد الاساسية باعتباره من المسائل الحيوية بالنسبة إلى حياة المواطنين والمواطنات خاصة منها الفئات الشعبية والفئات المفقرة وعموم الشعب التونسي الذي هو في حاجة إلى دعم هذه المواد الاستهلاكية.وبين عميرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش انعقاد ندوة حول "الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ودور النقابات "نظمها اليوم بالمنستير الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بمقره "ان مسألة الدعم" ستكون من المسائل التي سينظر فيها غدا الاثنين المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل قائلا "يبدو أنّ الحكومة التونسية قد سقطت في مستنقع إملاءات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة بما من شأنه ان يؤجج الوضع الاجتماعي في البلاد" وفق تقديره.واعتبر نّ "الارتفاع المهول للأسعار يضرب في العمق مسألة هامّة جدّا وهي الدعم للعديد من المواد الغذائية المستحقة للشعب التونسي مجددا رفض الاتحاد اقدام الحكومة على الترفيع في بعض المواد الأساسية اعتبارا لتأثيره السلبي على المستوى المعيشي للمواطن ".و.بيّن أنّه سيقع خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الموسع النظر في سير عمل هياكل الاتحاد ، والوضع العام في البلاد خاصة في ظل الأوضاع السياسية العصيبة التي تمر بها تونس .