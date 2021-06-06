تنس: التونسي عزيز دوقاز يفشل في دخول الجدول الرئيسي لبطولة براتيسلافا

وات -

فشل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 357 عالميا في دخول الجدول الرئيسي لدورة براتيسلافا السلوفاكية التي تقام على ملاعب ترابية وذلك اثر خسارته امام البرازيلي اورلاندو لويز المصنف 334 عالميا بشوطين مقابل شوط واحد (تفاصيلها 5-7 و6-1 و4-6) في المباراة التي اقيمت يوم الاحد ضمن التصفيات التمهيدية.وهي المرة الثانية على التوالي التي يعجز فيها عزيز دوقاز (24 عاما) عن بلوغ الجدول الرئيسي لاحدى بطولات التحدي بعد خروجه ايضا من التصفيات التمهيدية لدورة بييلا الايطالية بهزيمته امام الايطالي راؤول برانكاتشيو بشوطين نظيفين يوم 30 ماي الماضي.