انتخابات بلدية ساقية الداير: النتائج الأولية تُسفر عن فوز القائمة المستقلة 'الخير'

من هو فتحي النيفر





أعلنت القائمة المستقلة 'الخير' التابعة لرجل الأعمال فتحي النيفر والمترشحة للانتخابات البلدية الجزئية في ساقية الداير من ولاية صفاقس، فوزها في هذا الإستحقاق الإنتخابي ​حسب النتائج الأولية.وقد تقدمت لهذه الإنتخابات إضافة لقائمة الخير كل من حركة النهضة وقائمة نبض صفاقس وقائمة شبابنا وائتلاف الكرامة وقائمة الساقية خير.وصرح رجل الأعمال فتحي النيفر انه سيتعاون مع الجميع النهضة و ائتلاف الكرامة و غيرها .واحرزت القائمة المستقلة "الخير" على المرتبة الأولى باحرازها على 3170 صوتا تليها قائمة حركة النهضة بفوزها ب1441 صوتا ثم القائمة المستقلة "نبض الساقية " في المرتبة الثالثة بفضل تحصلها على 865 من أصوات الناخبين.واحرزت قائمة " شبابنا " المستقلة على المرتبة الرابعة اثر فوزها ب638 صوتا تليها قائمة ائتلاف الكرامة في المرتبة الرابعة بحصولها على 412 صوتا، فيما تمركزت القائمة المستقلة "معانا الساقية خير" في المرتبة الأخيرة اثر إحرازها على 357 صوتاوكانت الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1، أكدت أن نسبة الإقبال على الإقتراع 25 بالمائةفتحي النيفر هو الرجل الذي أنشأ بنية تحتية راقية خاصة بمنطقته والحديث هنا عن منطقة قصاص بوعلي التي اعاد النيفر تهيئتها العمرانية عبر تعبيد الطرقات وتحسين مسجدها وانشاء اكبر جمعية قرانية في صفاقس فيها ما نال استحسان شريحة المحافظين.من جهة اخرى يُعرف عن النيفر أنه يخدم ابناء منطقته ويشغّل شبابها في مؤسساته الصناعية او مشاريعه الفلاحية او حتى حينما عمل في المقاولات في ليبيا واخذ الكثير من شباب المنطقة معه..فهو في نظر الكثير من اهالي الساقية صاحب فضل عليهم وفاتح ابواب رزق للعديد من ابنائهم..كما ان الرجل يجهز لبناء اول مصحة في ساقية الدائر .