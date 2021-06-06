خليل الجندوبي يتوج بذهبية وزن اقل من 58 كلغ في بطولة افريقيا للتايكواندو بالسنغال

توج لاعب التايكواندو التونسي خليل الجندوبي ( وزن اقل من 58 كلغ) بالميدالية الذهبية في اليوم الاول لبطولة افريقيا للتايكواندو المقامة بالسنيغال.



وتحصلت اكرام الظاهري ( وزن اقل من 49 كلغ) من جهتها على على الميدالية البرونزية في بطولة افريقيا بالسنيغال

ويذكر ان المنتخب التونسي يشارك في البطولة الافرقية للتايكواندو يومي 5 و6 جوان الجاري بسبع لاعبين ولاعبات وهم خليل الجندوبي وفراس قطوسي وفارس بوجمعي وجاسر عويني واكرام ظاهري وشيماء تومي ورنيم هويملي



