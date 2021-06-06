   80s - Parlez moi de lui  

خليل الجندوبي يتوج بذهبية وزن اقل من 58 كلغ في بطولة افريقيا للتايكواندو بالسنغال

Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 00:14 قراءة: 0 د, 22 ث
توج لاعب التايكواندو التونسي خليل الجندوبي ( وزن اقل من 58 كلغ) بالميدالية الذهبية في اليوم الاول لبطولة افريقيا للتايكواندو المقامة بالسنيغال.

وتحصلت اكرام الظاهري ( وزن اقل من 49 كلغ) من جهتها على على الميدالية البرونزية في بطولة افريقيا بالسنيغال
ويذكر ان المنتخب التونسي يشارك في البطولة الافرقية للتايكواندو يومي 5 و6 جوان الجاري بسبع لاعبين ولاعبات وهم خليل الجندوبي وفراس قطوسي وفارس بوجمعي وجاسر عويني واكرام ظاهري وشيماء تومي ورنيم هويملي

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227013



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 07 جوان 2021 | 26 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:38 16:10 12:25 05:00 03:10
28°
 28° % 32 :الرطــوبة
تونــس 21°
7.72 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2129°-1928°-1928°-2029°-20
  • Avoirs en devises
    21545,8

  • (4 juin)
  • Jours d'importation
    144
  •              1 € = 3,33560 DT        1$ =2,75171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juin)   1606,5 MDT