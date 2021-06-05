الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي تتمسك بالمدرب سامي القفصي وتعين وليد الهيشري مديرا رياضيا جديدا

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عقدت اليوم الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي برئاسة رياض مقداد ندوة صحفية بأحد الفضاءات السياحية بمدينة بنزرت تولت خلالها تقديم كامل أعضاء الهيئة الى جانب برنامج عملها للفترة القادمة .وأوضح رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي رياض مقداد ان الهيئة ستعمل خلال فترة تقلدها مهام إدارة شؤون النادي على معالجة بعض الملفات الاكيدة وعلى راسها ملف تجديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم ، وتسوية ملف مستحقات اللاعبين والإطارات الفنية للنادي، بالتوازي مع توفير الأرضية المالية الكفيلة بمعاضدة الهيئة المديرة التي ستتقلد مهام الجمعية في الفترة النيابة القادمة عقب الجلسة العامة الانتخابية التي كانت دعت اليها هيئة عبد السلام السعيداني .واكد رئيس الهيئة التسييرية ان هيئته ستتولى خلال فترة ادارتها لشؤون النادي العمل بكل استقلالية و لن تسمح لأي طرف من خارجها بالتاثير في قراراتها ، مع ايمانها بضرورة التفاف كل أبناء الجمعية حول ناديهم وتجاوز ما قد يعيق مسيرة النادي ويسهم في نشر الفرقة بين العائلة الرياضية البنزرتية الواحدة .وفي جانب اخر تمسكت هيئة مقداد بخدمات المدرب سامي القفصي لمواصلة الاضطلاع بمهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم ليتولى الاشراف على تدريب الفريق ووضع الخطوط العريضة لبرنامج تحضيراته للموسم القادم .كما اعلن عن تعيين وليد الهيشري مديرا رياضيا جديدا للنادي ويساعده نبيل عنتر .وقال رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي رياض مقداد ان الهيئة التسييرية ستتركب من كل من رياض بن رمضان في خطة نائب رئيس مكلف باكابر كرة القدم و منجي التكسي في خطة مكلف برياضات القاعات و صابر بن بركة في خطة كاتب عام وهشام الميعاوي في خطة امين مال و مهدي جبالية كمدير اداري و ايمن الجزيري في خطةناطق رسمي ورئيس اللجنة القانونية.