التضخم في تونس يستقر عنذ 5 بالمائة خلال شهر ماي 2021

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استقرت نسبة تضخم الاقتصاد في تونس، خلال شهر ماي 2021 ، عند 5 بالمائة التي بلغها خلال شهر افريل 2021 بعد ان ارتفع من 8ر4 بالمائة مسجلة خلال شهر مارس 2021 وفق المعهد الوطني للإحصاء.وبين المعهد الوطني للاحصاء ، في معطيات نشرها، السبت، حول نسبة التضخم لشهر ماي 2021، ان هذا الاستقرار يعود الى تطور نسق ارتفاع المواد الغذائية الى 6 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة خلال افريل 2021 والى تراجع نسق ارتفاع مجموعة من الخدمات.وكشف المعهد عن تراجع نسق مواد وخدمات الصحة من 8ر8 بالمائة خلال افريل 2021 الى 7ر7 بالمائة خلال ماي 2021 و نسق اسعار مجموعة النقل من 1ر2 بالمائة الى 5ر1 بالمائة خلال ماي 2021 الى جانب اسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق من 2ر9 بالمائة خلال افريل الى 8ر5 بالمائة خلال ماي 2021