اريانة - تكريم رياضيي الجهة المتألقين دوليا

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انتظم مساء الخميس بمقر ولاية أريانة، بإشراف والي الجهة سمير عبد الجواد، حفل تكريم للرياضيين المنتمين الى عدد من الجمعيات الرياضية بالجهة في مختلف الاختصاصات، الذين تألقوا مؤخرا في عدد من البطولات والإقليمية والدولية بالإضافة إلى الطاقم التسييري والفني بهذه الجمعيات.وحظي بالتكريم كل من الرباعة التونسية غفران بلخير، الحائزة على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال في صنف الوسطيات التي احتضنتها أوزبكستان من 19 إلى 27 ماي الفارط، والرباع أمين بوحجبة الحائز على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وزهرة الشيحي الحائزة على ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في البطولة الافريقية لرفع الاثقال التي اقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي من 27 إلى 29 ماي الماضي.كما شمل التكريم أيضا، نهال الاندلسي بطلة افريقيا في الجيدو خلال منافسات البطولة الافريقية التي دارت بالعاصمة السنغالية داكار من 19 إلى 24 ماي الماضي اضافة الى الرياضيين المترشحين للألعاب الأولمبية والبارلمبية طوكيو 2021.واشاد والي أريانة سمير عبد الجواد خلال حفل التكريم بالعمل القاعدي الذي تقوم به هذه الجمعيات الرياضية رغم تواضع الامكانيات مثمنا ما يتميز به رياضيوها من قوة عزيمة ومن روح البذل والعطاء والمثابرة، ما مكنهم من رفع الراية الوطنية عاليا في التظاهرات القارية والدولية متمنيا لهم مزيدا من التألق والتتويجات والنجاحات في مسيرتهم الرياضية.وحضر موكب التكريم بالخصوص المعتمد الأول بالولاية والمندوبة الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بأريانة.