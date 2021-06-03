وزارة التربية ستلاحق قضائيا كل مترشح بصفة فردية يثبت تورطه في محاولة الغش (السلاوتي)

وات -

قال وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، إن وزارة التربية قامت بمراجعة سلم العقوبات المفروضة على المتورطين في محاولات الغش في امتحان الباكالوريا، مؤكدا أنها ستلاحق قضائيا كل مترشح بشكل فردي ثبت تورطه في الغش.وأكد السلاوتي لـ(وات) على هامش اطلاعه على عملية الإرسال الرقمي لاختبارات مادة الإعلامية لشعبة علوم الإعلامية بالإدارة العامة للامتحانات، أن وزارة التربية تفطنت إلى وجود عدد كبير من محاولات الغش لمترشحين بشكل فردي لامتحان الباكالوريا، لفائدة مترشحين آخرين.وفي اطار مراجعة وزارة التربية لسلم العقوبات، سيتعرض المترشح بصفة فردية في حال ثبت تورطه في الغش، الى عقوبة بحرمانه من التقدم لاجتياز الامتحان لفترات تصل إلى سنتين وثلاث سنوات وترتفع المدة إلى 5 و6 سنوات إذا ترافق الغش مع سوء السلوك.ومن بين الإجراءات التي ستفرضها وزارة التربية في امتحان البكالوريا دورة 2021 منع اصطحاب أي هواتف محمولة.ومن المنتظر أن يجتاز امتحان الباكالوريا دورة 2021 نحو 146 ألف مترشح أغلبهم ينتمون إلى شعبة الاقتصاد والتصرف، وفق السلاوتي.وتنطلق الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم 16 جوان الجاري.