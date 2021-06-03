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وزارة التربية ستلاحق قضائيا كل مترشح بصفة فردية يثبت تورطه في محاولة الغش (السلاوتي)

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 12:17 قراءة: 0 د, 48 ث
وات - قال وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، إن وزارة التربية قامت بمراجعة سلم العقوبات المفروضة على المتورطين في محاولات الغش في امتحان الباكالوريا، مؤكدا أنها ستلاحق قضائيا كل مترشح بشكل فردي ثبت تورطه في الغش.

وأكد السلاوتي لـ(وات) على هامش اطلاعه على عملية الإرسال الرقمي لاختبارات مادة الإعلامية لشعبة علوم الإعلامية بالإدارة العامة للامتحانات، أن وزارة التربية تفطنت إلى وجود عدد كبير من محاولات الغش لمترشحين بشكل فردي لامتحان الباكالوريا، لفائدة مترشحين آخرين.
وفي اطار مراجعة وزارة التربية لسلم العقوبات، سيتعرض المترشح بصفة فردية في حال ثبت تورطه في الغش، الى عقوبة بحرمانه من التقدم لاجتياز الامتحان لفترات تصل إلى سنتين وثلاث سنوات وترتفع المدة إلى 5 و6 سنوات إذا ترافق الغش مع سوء السلوك.

ومن بين الإجراءات التي ستفرضها وزارة التربية في امتحان البكالوريا دورة 2021 منع اصطحاب أي هواتف محمولة.
ومن المنتظر أن يجتاز امتحان الباكالوريا دورة 2021 نحو 146 ألف مترشح أغلبهم ينتمون إلى شعبة الاقتصاد والتصرف، وفق السلاوتي.
وتنطلق الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم 16 جوان الجاري.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226860

Vivelatunisie  ()  |Jeudi 03 Juin 2021 à 11h 32m |           
للحد من عمليات الغش، يجب منع خروج المترشح قبل إنقضاء نصف الوقت المخصص للمادة، و ذلك لأن هناك مترشحون ممن لا أمل لهم في النجاح يخرجون من قاعة الإمتحان خلال الدقائق الأولى و يصطحب معه موضوع الإمتحان لبيعه لشخص سيتولى حله و بيعه لبعض المترشحين الذين سبق و نسق معهم العملية و ذلك بواسطة هاتف جوال



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