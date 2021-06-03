الاتحاد الافريقي لكرة القدم - ايقاف طه ياسين الخنيسي عن النشاط لمدة عام

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اصدرت لجنة للانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) قرارات بالجملة ضد مسؤولين ولاعبين في اندية مشاركة في تصفيات مسابقات الاندية الافريقيةوأوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة اثني عشر شهرًا (سنة واحدة) من تاريخ الإيقاف المبدئي ، 19 ماي 2021 ، ل"خرقه قواعد مكافحة المنشطات".وافاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بلاغ له انه ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال مباراة بطولة دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 ماي 2021كما اوقفت لجنة الانضباط مسؤولين ولاعبين من نادي جاراف السنغالي للاعتداء على حكام مباراة . وتقرر ايقاف مسؤول فريق جاراف يوسو ديال لمدة عامين من جميع أنشطة كرة القدم ، كما أوقفت اثنين من اللاعبين لست مباريات بعد حادثة وقعت في داكار ، حيث تعرض حكام المباراة للاعتداء في مباراة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية بين جاراف السنغالي والقطن الكاميروني يوم 23 ماي 2021.واوضحت (كاف) انه بعد اعلان نهاية المباراة اندفع مسؤولو الفريق بقيادة ديال وبعض اللاعبين ، بما في ذلك ألبرت دييني ومامادو سيلا ، نحو حكام المباراة واعتدوا عليهم جسديًا ولفظيًا في الملعب. وأصيب الحكم بجروح خطيرة في الرأس.وقررت لجنة إيقاف يوسو ديال من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة عامين . ويبدأ الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذه المراسلات.كما قررت اللجنة إيقاف اللاعبين مامادو سيلا وألبرت ديين لمدة ست (6) مباريات في مسابقات الكاف للأندية وتوقيع غرامة قدرها 50 ألف دولار أمريكي على نادي جاراف " للسلوك العدواني وغير اللائق من قبل المسؤولين واللاعبين"ومن جهة اخرى تقرر إيقاف لاعبين من مولودية الجزائر لمدة عام للاعتداء على الحكم. وعوقب لاعبان من نادي مولودية الجزائر بالإيقاف لمدة 12 شهرًا لاعتدائهما على حكم المباراة خلال مباراة دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والوداد المغربي.وافاد الاتحاد الافريقي انه بعد صافرة النهاية ، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف.وتقرر إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة لمدة اثني عشر (12) شهرا. ويتم إيقاف اللاعبين من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الافريقي ، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية.وتم فرض غرامة قدرها 25000 دولار (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية.و تسدد الغرامة بالدولار خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار.