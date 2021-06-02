كاس تونس - ربع النهائي - الاولمبي للنقل يواصل التالق ويفاجئ نجم المتلوي

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تاهلت فرق الاتحاد المنستيري ( حامل اللقب) والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي والاولمبي للنقل الى الدور نصف النهائي لكأس تونس ( نسخة صالح بن يوسف) اليوم بعد فوزها في مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة.وتواصل بذلك ثلاثة اندية من الرابطة المحترفة الاولى السباق بمعية فريق واحد من الرابطة الثالثة وصاعد الى الثانية ( الاولمبي للنقل).وقد سبق للرباعي ان توج بكاس تونس مع افضلية في رصيد التتويجات بالكاس للنادي الافريقي ( 13 لقبا ) والنادي الصفاقسي (5).وبعد ابعاد رباعي المراتب الاولى في الرابطة الاولى الترجي التونسي والنجم الساحلي واتحاد بنقردان ومستقبل سليمان من السباق اصبح الرهان اسهل منطقيا للرباعي المتاهل وتبدو الحظوظ متقاربة في مسابقة لا تقبل التكهنات المسبقة.واصل النادي الاولمبي للنقل مسيرته المظفرة في سباق كاس تونس لكرة القدم ( نسخة صالح بن يوسف) عندما ازاح على ميدانه نجم المتلوي المنتمي للرابطة المحترفة الاولى اليوم الاربعاء بعد الفوز عليه 1 - صفر وضمن تاهله الى المربع الذهبي لمسابقة الكاس .وللمرة الثالثة على التوالي وجد الاولمبي للنقل المتوج بكاس تونس عام 1988 نفسه يخوض مباراة ربع نهائي الكاس على ملعب علي البلهوان عندما استضاف نجم المتلوي في الملاسين فلم يفوت الفرصة وقطع خطوة جديدة في السباق وبلغ نصف النهائي للمرة الثانية بعد 33 سنة عندما توج بلقب الكاس .ورغم صعوبة الرهان هذه المرة فان الاولمبي للنقل توفق في ازاحة نجم المتلوي بهدف ثمين سجله ناجح حمادي د18في سليمان عزز النادي الافريقي صاحب 13 لقبا في سباق الكاس حظوظه في اللعب من اجل لقب جديد في المسابقة بعد فوزه في سليمان على فريق المستقبل المحلي بهدفين لهدف واحد.وعول النادي الافريقي على عناصر الخبرة من اجل كسب الرهان . واحتاج لتجربة لاعبيه ليكسب ترشحا ثمينا يعيد للفريق اجواء الطمانينة بعد نهاية موسم صعبة في سباق البطولة . وسجل له كل من ياسين الشماخي (دق 18) وصابر خليفة (دق 85) .اما الهدف الوحيد لفريق مستقبل سليمان فقد سجله هدافه محمد علي بن حمودة (دق 10).في صفاقس نجح النادي الصفاقسي صاحب الخبرة والفائز بلقب الكاس خمس مرات في كسب الترشح الى نصف النهائي بعد فوزه على ضيفه الاولمبي الباجي بفضل هدف أيمن الحرزي نمن ضربة جزاء (دق 45 ). وكسب النادي الصفاقسي ترشحا يعيد له الامل في انقاذ موسم خرج فيه الفريق مبكرا من رهان البطولة مكتفيا بالمركز الخامس كما خرج من سباق كاس الاتحاد الافريقي. وفي المقابل انتهى الحلم بالنسبة للاولمبي الباجي الذي سبق له التتويج بلقب الكاس 1993 و2010وفي ملعب المنستير توفق حامل لقب الكاس الاتحاد المنسيتري في ازاحة صاحب كاس 2005 الترجي الجرجسي المتاهل في ثمن النهائي على حساب وصيف بطل الموسم الجاري النجم الساحلي . ورغم صمود الترجي الجرجيسي فان الاتحاد الذي توفق في تحقيق هدفه الوحيد منذ الدققية 12 عن طريق زياد العلوي عرف كيف يحافظ على اسبقيته حتى نهاية المباراة ليقطع خطوة جديدة غي طريق المراهنة على الحفاظ على لقبه . اما الترجي الجرجيسي الذي امن بحظوظه في المسابقة فقد خرج من الباب الكبير بعد ترشح على حساب النجم الساحلي (1-0) وهزيمة بهدف وحيد اليوم في المنستير امام حامل الكاس.في ملعب سليمانمستقبل سليمان 1محمد علي بن حمودة (دق 10)النادي الافريقي 2ياسين الشماخي (دق 18) و صابر خليفة (دق 85)في ملعب علي البلهوانالأولمبي للنقل 1ناجح حمادي دق 18- نجم التلوي 0في ملعب الطيب المهيريالنادي الصفاقسي 1أيمن الحرزي (دق 45 ض ج)- الأولمبي الباجي 0في ملعب مصطفى بن جناتالاتحاد المنستيري 1زياد العلوي (دق 12)- الترجي الجرجيسي 0يذكر أنّه ستجرى في وقت لاحق عملية قرعة الدور نصف النهائي لكأس تونس.ر/سمس