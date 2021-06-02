بنزرت: مؤسسة الفولاذ تدعّم الإنتاج الوطني من الاوكسيجين الطبي في إطار معاضدتها لمجهودات مقاومة وباء "كورونا"( ر.م.ع الشركة)

وات -

أفاد الرئيس المدير العام لشركة الفولاذ، منير مخلوف، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة انخرطت بفاعلية ضمن المجهود الجهوي والوطني للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من خلال تدعيمها للإنتاج الوطني من الاوكسيجين الموجّه للقطاع الصناعي وأيضا النجاح في انتاج الاوكسيجين الموجه للقطاع الصحي.وأوضح الرئيس المدير العام لشركة الفولاذ، في تصريح لـ"وات"، أن المؤسسة تولّت، في مرحلة أولى، توفير حاجيات المؤسسات الصناعية من الاوكسيجين عبر الزيادة في انتاج الاوكسيجين الصناعي، وتخفيف الضغط على المؤسسات المصنّعة والمنتجة للاوكسيجين الطبي من أجل توفيره كأولوية للقطاع الاستشفائي المحلي والجهوي والوطني بعد تزايد الطلب بسبب جائحة " كوفيد 19".وفي مرحلة ثانية، تولت الشركة، عبر خبرائها، التنسيق مع مؤسسة "ار ليكيد" من اجل انتاج الاوكسيجين السائل المعتمد من قبل القطاع الاستشفائي، في تجربة فنية وعلمية ناجحة هي الأولى من نوعها، والتي أفضت الى انتاج 600 لتر من الاوكسيجين الطبي السائل اثبتت التحاليل المجراة من قبل مؤسسة " ار ليكيد" مطابقته للمواصفات المعتمدة بالنسبة للاوكسيجان الطبي، وفق ذات المصدر.وأضاف مخلوف أنه تم التوجّه للشركة المزوّدة والمصنعة لمادة الاوكسيجين الطبي، المعروفة في تونس بشركة " ليند"، من أجل تنفيذ تجربة ثانية مماثلة بالتنسيق مع خبرائها وخبراء شركة الفولاذ واستخراج كميات اكبر من الاوكسيجين الطبي المصنع بوحدة الفولاذ.وأبرز ان ادارته في انتظار تفاعل المؤسستين وغيرهما من المصنّعين والمزوّدين المعتمدين لمزيد تطوير التجربة وانتاج الاوكسيجين الطبي الى جانب الاوكسيجان الصناعي، مؤكدا على قدرة شركة الفولاذ، بإطاراتها واعوانها وخبرائها، على تزويد السوق المحلية الوطنية بهذه المادة الحيوية والاساسية في ما أسماه بـ"الحرب" على الجائحة الفيروسية والتقليص من استيرادها بالعملة الصعبة.يشار إلى ان رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، قد اطلع اليوم خلال زيارة عمل اداها لوحدة انتاج الاوكسيجين بمصنع الفولاذ على كيفية عمل الوحدة،ونوّه بالمناسبة بالنجاح العلمي والفني للفريق العامل في هذه التجربة، متعهدا بدعم المشروع بالتنسيق مع بقية الأطراف والهياكل ذات الصلة محليا وجهويا ومركزيا.