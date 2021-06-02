المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار القارة تتراجع خلال شهر أفريل 2021

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شهد حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج( بالأسعار القارة)، خلال شهر أفريل 2021، تراجعا إذ انخفضت الصادرات بنسبة 2ر4 بالمائة والواردات بنحو 5ر2 بالمائة، وذلك بعد تسجيل حركية ملحوظة في شهر مارس 2021، وفق المعطيات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.وقد نتج عن هذا التفاوت في التطور بين حجم الصادرات والواردات، تراجع نسبة التغطية بنقطة ونصف لتصبح في حدود 9ر80 بالمائة في شهر أفريل 2021.وواصلت الأسعار في الارتفاع، بوتيرة أسرع على مستوى الوردات بنحو 9ر2 بالمائة بالمقارنة بالصادرات بنسبة 5ر2 بالمائة.وسجلت جميع القطاعات انخفاضاً في حجم صادراتها، باستثناء قطاع النسيج والملابس و الجلود الذي شهد زيادة بنسبة 2ر4 بالمائة.وأبرز معهد الإحصاء، أن الانخفاض المسجل في قطاعي الطاقة (2ر26 بالمائة )والزراعة والصناعات الزراعية (4ر17 بالمائة)،المساهم الرئيسي في تراجع حجم الإجمالي للصادرات (2ر4 بالمائة).وتقلص حجم الواردات، في شهر أفريل، بنسبة 5ر2 بالمائة نتيجة التراجع المسجل في جل المنتجات تقريبًا، باستثناء منتجات الطاقة التي زادت بنسبة 8ر37 بالمائة والمنتجات الغذائية التي ظلت في نفس مستويات شهر مارس بنسبة 7ر0 بالمائة.وأشار المصدر ذاته، إلى أن الانخفاض الملحوظ المسجل في حجم الواردات من السلع الاستهلاكية بنحو 1ر11 بالمائة، ساهم بشكل كبير في انخفاض حجم الإجمالي للواردات.​​​​​​​​​​​​​وبعد شهرين من التطور الإيجابي، تراجعت المبادلات التجارية دون الطاقة في شهرأفريل بنسب متفاوتة، إذ انخفضت الواردات بنسبة 4ر6 بالمائة بينما انخفضت الصادرات بنسبة 1ر1 بالمائة فقط.من ناحية أخرى، سجلت الأسعار ارتفاعًا على مستوى الواردات بنحو 6ر0 بالمائة وعلى مستوى الصادرات بنسبة 4ر2 بالمائة، مما أدى إلى انخفاض معدلات التبادل التجاري دون الطاقة، للشهر الثالث على التوالي، بمقدار 8ر1 نقطة ليصل إلى حدود 7ر94 بالمائة.