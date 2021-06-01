117،9 مليون دينار قيمة الاستثمارات الفلاحيّة الخاصّة المصادق عليها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021

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بلغ عدد الإستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 حوالي 1063 إستثمارا بقيمة 9ر117 مليون دينار مقابل 709 استثمارات بقيمة 93 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلة بذلك تطورا بـ9ر49 بالمائة على مستوى العدد و8ر26 بالمائة على مستوى القيمة.وفق المعطيات الأخيرة التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.واستفادت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 2ر41 مليون دينار أي ما يمثل 9ر34 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه. وستمكن المشاريع المتوقع إحداثها، في هذا الإطار، من بعث 1031 موطن شغل قار، حسب المصدر ذاته.وتطوّرت الإستثمارات في مجال الأشجار المثمرة، بنسبة 9ر78 بالمائة، وقدرت الإستثمارات في مجال زيتون الزيت ب6ر27 مليون دينار مقابل 9ر16 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2020.كما تطوّرت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبّان والنساء الباعثات بـ2ر5 بالمائة و1ر26 بالمائة على التوالي.وواصل الإستثمار في الطاقات المتجددة نسقه التصاعدي خلال السنوات الأخيرة إذ تمت المصادقة على 47 استثمارا تضمن مكوّنات الطاقة الشمسية بقيمة 6ر5 مليون دينار وبلغت منحة الطاقات المتجددة قيمة 2 مليون دينار.وشهدت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد الساحلي تطورا، لتبلغ قيمة 6ر1 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 6ر38 ألف دينار خلال الفترة ذاتها من 2020.كما تطوّرت الإستثمارات في قطاع الخدمات بــ9ر69 بالمائة خاصة بالنسبة للإستثمارات في أنشطة النقل المبرد وجمع الحليب وخدمات حفر الأبار والبحث والتنقيب عن المياه.وتراجعت الإستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية إذ إقتصرت على المصادقة على 3 عمليات مرتبطة بتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بولاية المنستير.وعرفت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي تراجعا بـ 72 بالمائة إذ إقتصرت المصادقة على 7 استثمارات عمليات بقيمة 3 مليون دينار.وتم إلى موفى شهر أفريل 2021 ،التصريح بـ 2551 إستثمار بقيمة 6ر499 مليون دينار مقابل 1635 استثمار بقيمة 7ر271 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 56 بالمائة على مستوى العدد و9ر83 بالمائة على مستوى القيمة.وأشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تواصل غياب الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية.