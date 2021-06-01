السفير Donald Blome يؤكد "مواصلة الإدارة الأمريكية الوقوف إلى جانب تونس في ما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية"

مثل التعاون العسكري بين البلدين في ميداني تأمين الحدود ودعم القدرات العملياتيّة للمؤسسة العسكرية في مجالات التكوين والتدريب والاستعلام محور المقابلة التي جمعت صباح اليوم بمقر الوزارة وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد Donald Blome.وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة على الشّراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما فتأت تتدعّم في قطاع الدفاع، حيث شهد التعاون العسكري التونسي الأمريكي في السنوات الأخيرة تطورا كميّا ونوعيا في مجالات التكوين والتدريب ودعم التجهيزات وتطوير الهيكل الاستعلاماتي والمساهمة في دعم منظومة المراقبة الالكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية.وأشار إلى أن المستوى الرفيع الذي بلغه هذا التعاون ساهم في الارتقاء بالجاهزية العملياتية للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.ومن جهته نوّه سفير الولايات المتحدة بالتطوّر الحاصل في قدرات أفراد المؤسسة العسكرية والمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين والنتائج المحققة في المجال، معبّرا عن مواصلة الإدارة الأمريكية الوقوف إلى جانب تونس في ما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية، ومعربا عن تعهده بمزيد بذل الجهد في سبيل دعمه.