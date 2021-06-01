حوالي 430 مؤسسة تونسية سجلت للمشاركة في "سكاي لاين" بطرابلس من 6 الى 9 جوان 2021

وات -

كشف المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، ان حوالي 430 شركة تونسية قامت بالتسجيل للمشاركة في معرض العمارة والاستثمار العقاري "سكاي لاين 2021" الذي سينتظم من 06 الى 9 جوان بطرابلس بليبيا كأول تظاهرة لاعادة اعمار ليبيا.واضاف بوقرة، الثلاثاء، في تصريح لـ(وات)، عبر الهاتف، ان الخطوط التونسية خصصت بهذه المناسبة خطا جويا اضافيا تونس/ طرابلس (من مطار تونس قرطاج) وذلك يوم 05 جوان 2021 لتكون العودة يوم 10 من نفس الشهر.علما ان شركة الخطوط التونسية كان قد استأنفت رحلاتها إلى ليبيا يوم 17 ماي 2021، بعد سبع سنوات من التعليق لأسباب امنية وصحية، لتكون اول ناقلة جوية عربية ودولية تعيد فتح خطها التجاري مع ليبيا. كما افتتحت الشركة مقرها الجديد بطرابلس يوم 23 ماي المنقضي.وحسب صابر بوقرة، سيوفر معرض "سكاي لاين 2021" فرصة هامة لفتح الآفاق أمام الشركات التونسية لتوقيع شراكات في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات والمكاتب والدراسات الهندسية مع الجانب الليبي "بما من شأنه تعزيز وجود اليد العاملة التونسية بليبيا بكثافة".واضاف المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي " ان وجود رجال الأعمال التونسيين والشركات التونسية في المعرض من خلال حلقات اللقاءات الثنائية المباشرة مع نظيراتها الليبية سيسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين في المجالين العام والخاص.واكد بوقرة ان وزير الإسكان والتعمير الليبي، ابو بكر الغاوي، شدد خلال لقاء جمعه به امس الاثنين، أهمية دعم تواجد الشركات التونسية العاملة في المجال العقاري والإسكان بليبيا قصد المساهمة في إعادة اعمار ليبيا في الفترة المقبلة.وقد وقع رئيس الحكومة هشام المشيشي ونظيره الليبي في 22 ماي 2021 اتفاقية متعددة البنود تشمل جوانب التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، اضافة الى إعلانهما قرار رفع القيود على الاعتمادات في دخول البضائع من تونس عبر الحدود البرية، وذلك بمناسبة زيارة المشيشي الي ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى من وزراء ورجال أعمال وإعلاميين ومنظمات مهنية.