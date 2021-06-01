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كاس تونس لكرة القدم - تعيين حكام مقابلات الدور ربع النهائي

Publié le Mardi 01 Juin 2021 - 11:16 قراءة: 0 د, 27 ث
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم المقررة غدا الاربعاء بداية من الثالثة بعد الظهر:
في سليمان
مستقبل سليمان - النادي الافريقي اسامة رزق الله
في صفاقس

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي الصادق السالمي
في المنستير
الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي نضال اللطيف
في الملاسين
الاولمبي للنقل - نجم المتلوي نصر الله الجوادي

ملاحظة: في صورة انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء الى حصتين اضافيتين تدوم كل واحدة منها 15 دقيقة وفي صورة استمرار التعادل يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية لتعيين الفائز.



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