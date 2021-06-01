كاس تونس لكرة القدم - تعيين حكام مقابلات الدور ربع النهائي

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم المقررة غدا الاربعاء بداية من الثالثة بعد الظهر:
في سليمان
مستقبل سليمان - النادي الافريقي اسامة رزق الله
في صفاقس
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي الصادق السالمي
في المنستير
الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي نضال اللطيف
في الملاسين
الاولمبي للنقل - نجم المتلوي نصر الله الجوادي
ملاحظة: في صورة انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء الى حصتين اضافيتين تدوم كل واحدة منها 15 دقيقة وفي صورة استمرار التعادل يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية لتعيين الفائز.
في سليمان
مستقبل سليمان - النادي الافريقي اسامة رزق الله
في صفاقس
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي الصادق السالمي
في المنستير
الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي نضال اللطيف
في الملاسين
الاولمبي للنقل - نجم المتلوي نصر الله الجوادي
ملاحظة: في صورة انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء الى حصتين اضافيتين تدوم كل واحدة منها 15 دقيقة وفي صورة استمرار التعادل يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية لتعيين الفائز.
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