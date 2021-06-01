كاس تونس لكرة القدم - تعيين حكام مقابلات الدور ربع النهائي

في سليمانمستقبل سليمان - النادي الافريقي اسامة رزق اللهفي صفاقسالنادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي الصادق السالميفي المنستيرالاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي نضال اللطيففي الملاسينالاولمبي للنقل - نجم المتلوي نصر الله الجواديملاحظة: في صورة انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء الى حصتين اضافيتين تدوم كل واحدة منها 15 دقيقة وفي صورة استمرار التعادل يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية لتعيين الفائز.