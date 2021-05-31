منوبة: تدعيم السلامة المرورية بالمنعرجات الجبلية بالانصارين ضمن برنامج تدعيم السلامة المرورية على الطرقات المرقمة بولاية منوبة

وات -

كانت المنحدرات والمنعرجات الجبلية ، بالطريق المحلية رقم 525 بين النقطة الكيلومترية 35 والنقطة الكيلومترية 38 بمنطقة الانصارين من معتمدية طبربة، محور تدعيم السلامة المرورية، وذلك ضمن برنامج تدعيم السلامة المرورية على الطرقات المرقمة بولاية منوبة المبرمج بكلفة جملية قدرت بحوالي 1 مليون دينار.وبينت المديرة الجهوية للتجهيز بمنوبة خولة بالأخضر في تصريح ل(وات) ان مشروع التدعيم (بقيمة 300 الف دينار) تضمن الإشارات العمودية والأفقية وإعادة تشكيل المنحدرات التي تحجب الرؤية وتركيز زلاقات الامان مجهزة بعاكسات اضواء، وتركيز علامات مرورية لتنبيه مستعملي الطريق لتوخي الحذر، وذلك لضمان سلامة مستعملي الطريق.وأضافت ان برنامج تدعيم السلامة المرورية على الطرقات المرقمة بالجهة مبرمج على ثلاثة أقساط، وقد انطلقت الإدارة في إنجاز قسطين يتضمنان التشوير الأفقي والعمودي وإنجاز زلاقات أمان ومنبهات لتخفيض السرعة في حين يتضمن القسط الثالث تجهيز 14 نقطة سوداء بأعمدة إضاءة بالطاقة الشمسية.وأكدت حرص الادارة الجهوية، على تحسين مسارات الطرقات التي تشهد منحدرات ومنعرجات بمزيد دعم مشاريع السلامة المرورية ومعالجة النقاط السوداء لحماية الارواح البشرية على الطرقات.