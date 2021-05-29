الكاس العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تحرز 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية

وات -

توج المنتخب التونسي للرماية بثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية في الكاس العربية للرماية بالقوس والسهم المقامة حاليا ببغداد.وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث عن طريق رحاب الوليد ومحمد حماد في الزوجي المختلط، ومحمد حماد في الفردي رجال، ورحاب الوليد في الفردي سيدات، فيما كانت الفضية من نصيب زينب الهازل في الفردي سيدات.