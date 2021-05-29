أفادت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أن جميع المسافرين الذين تم تلقيحهم أو شفائهم وأيضا الأطفال دون سن 16 عامًا ، سيتم إعفاؤهم اعتبارًا من 31 ماي 2021 ، من تقديم اختبار "بي سي آر" عند دخولهم إلى سويسرا. ويُعتبر الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا مصرحًا به في سويسرا وتم إعطاؤه بالكامل ، والمرخص لهم من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي ، والذين تم إعطاؤهم بشكل كامل ، أشخاصًا مُلقحين.
وتقدر الفترة التي يتم فيها إعفاء الأشخاص الملقحين من واجب تقديم الاختبار قبل المغادرة بــ6 أشهر من التلقيح الكامل.
ويجب على هؤلاء المسافرين تقديم شهادة تلقيح تحتوي على المعلومات التالية: اللقب / الاسم الأول ، تاريخ الميلاد ، مكان التلقيح ، تواريخ إعطاء الجرعتين ، ذكر "التلقيح الكامل" إذا كان الشخص المعني سيحصل على جرعة واحدة فقط ، و ختم السلطة التي أعطت اللقاح.
وفيما يتعلق بالمتعافين ، فإن الفترة التي يُعفى خلالها هؤلاء الأشخاص من واجب الفحص قبل المغادرة هي 6 أشهر من اليوم الحادي عشر الذي يلي تأكيد الإصابة. يجب أن يقدموا اختبار "بي سي آر" إيجابيًا حسب المعايير المعمول بها .
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعبرون سويسرا ، ينبغي عليهم تقديم تذكرة نقل تبرر تواصل تنقلهم عن طريق البر أو الجو أو السكك الحديدية.
وتقدر الفترة التي يتم فيها إعفاء الأشخاص الملقحين من واجب تقديم الاختبار قبل المغادرة بــ6 أشهر من التلقيح الكامل.
ويجب على هؤلاء المسافرين تقديم شهادة تلقيح تحتوي على المعلومات التالية: اللقب / الاسم الأول ، تاريخ الميلاد ، مكان التلقيح ، تواريخ إعطاء الجرعتين ، ذكر "التلقيح الكامل" إذا كان الشخص المعني سيحصل على جرعة واحدة فقط ، و ختم السلطة التي أعطت اللقاح.
وفيما يتعلق بالمتعافين ، فإن الفترة التي يُعفى خلالها هؤلاء الأشخاص من واجب الفحص قبل المغادرة هي 6 أشهر من اليوم الحادي عشر الذي يلي تأكيد الإصابة. يجب أن يقدموا اختبار "بي سي آر" إيجابيًا حسب المعايير المعمول بها .
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعبرون سويسرا ، ينبغي عليهم تقديم تذكرة نقل تبرر تواصل تنقلهم عن طريق البر أو الجو أو السكك الحديدية.
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