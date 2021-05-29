أفادت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أن جميع المسافرين الذين تم تلقيحهم أو شفائهم وأيضا الأطفال دون سن 16 عامًا ، سيتم إعفاؤهم اعتبارًا من 31 ماي 2021 ، من تقديم اختبار "بي سي آر" عند دخولهم إلى سويسرا. ويُعتبر الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا مصرحًا به في سويسرا وتم إعطاؤه بالكامل ، والمرخص لهم من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي ، والذين تم إعطاؤهم بشكل كامل ، أشخاصًا مُلقحين.وتقدر الفترة التي يتم فيها إعفاء الأشخاص الملقحين من واجب تقديم الاختبار قبل المغادرة بــ6 أشهر من التلقيح الكامل.ويجب على هؤلاء المسافرين تقديم شهادة تلقيح تحتوي على المعلومات التالية: اللقب / الاسم الأول ، تاريخ الميلاد ، مكان التلقيح ، تواريخ إعطاء الجرعتين ، ذكر "التلقيح الكامل" إذا كان الشخص المعني سيحصل على جرعة واحدة فقط ، و ختم السلطة التي أعطت اللقاح.وفيما يتعلق بالمتعافين ، فإن الفترة التي يُعفى خلالها هؤلاء الأشخاص من واجب الفحص قبل المغادرة هي 6 أشهر من اليوم الحادي عشر الذي يلي تأكيد الإصابة. يجب أن يقدموا اختبار "بي سي آر" إيجابيًا حسب المعايير المعمول بها .وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعبرون سويسرا ، ينبغي عليهم تقديم تذكرة نقل تبرر تواصل تنقلهم عن طريق البر أو الجو أو السكك الحديدية.