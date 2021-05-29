هذا ما قرره القطب الاقتصادي المالي في حق وزير الفلاحة السابق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق

باب نات -

مثل أول أمس في حالة سراح امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية الأسبق وزهير المظفر الوزير الأسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمحاكمتهما على خلفية اتهامهما بالتفويت في ضيعة فلاحية لأحد اصهار الرئيس الراحل بن علي .وقد طلب محامو المتهمين مزيد التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته السابقة .هيئة الدائرة قررت تحديد شهر سبتمبر المقبل للمحاكمة .