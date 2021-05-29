الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 29 ماي 2021

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توزر: انطلاق حملة تلقيح الأشخاص غير المسجلين ممن تجاوز سنّهم 60 سنة

سوسة: حملات متنقلة للتلقيح ضد فيروس "كورونا" لفائدة المواطنين الذين بلغوا من العمر 60 سنة فما فوق

مدنين: تسجيل حالة وفاة و47 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل حالة وفاة و62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"



القصرين: الشروع بداية من الأسبوع المقبل في تطعيم من هم أقل من 50 سنة ويعانون من أمراض مزمنة ( المدير الجهوي للصحة)

سليانة: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل حالتي وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

انطلقت، صباح اليوم السبت، بولاية توزر، الحملة الخاصة بتلقيح الأشخاص غير المسجلين في منظومة "ايفاكس" ممن تجاوز سنهم 60 سنة بكل من الدوائر الصحية بدقاش، ونفطة وحزوة، وتمغزة، من خلال تركيز فرق صحية في الأقسام الخارجية بالمستشفيات المحلية بهذه المعتمديات بغاية توفير فرصة تلقيح عدد أكبر من المواطنين للحماية من موجة جديدة لجائحة "كورونا".وبين والي توزر، محمد أيمن البجاوي، في تصريح اعلامي، بالمناسبة، أن الجهة مازالت تعرف أرقاما غير مشجّعة للمسجلين الذيم لم يتجاوزوا 14 ألف مسجل والملقحين الذين قارب عددهم 5 آلاف شخص.وأوضح أن حملة التلقيح التي تمتد ليومين تأتي في سياق مجموعة من الأنشطة التحسيسية للتسجيل وحملات التلقيح المتواصلة، منها حملات التلقيح القطاعية التي شملت قطاع التربية ثم تباعا قطاعي السياحة والنقل، وكذلك حملة التسجيل التي تجوب كامل مناطق الولاية، والفريق المتنقل الذي ينطلق مطلع الأسبوع القادم في تطعيم الأشخاص المسجّلين الّذين تعذّر عليهم الحضور في مركز التلقيح الجهوي وذلك في مناطق سكناهم بالمناطق الحدودية التي سيتم تركيزها في مراكز الصحة الأساسية ودور الشباب الريفي.من ناحيته، أشار المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت، هذه الحملة تهدف الى توفير فرص التلقيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين للحماية من الفيروس، ملاحظا أن الوضع الوبائي في الجهة يتميز حاليا بالاستقرار من خلال تسجيل مجموع 7322 إصابة منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة منها 7222 حالة تعاف و165 حالة وفاة.ونبّه ثابت إلى أن استقرار الوضع الوبائي يتطلب مواصلة أخذ جميع الاحتياطات للوقاية والحد من انتشار الوباء مجددا بحملات التلقيح والالتزام بإجراءات الوقاية.شرعت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، بالإشتراك مع المجتمع المدني، وبالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية، بداية من امس الجمعة، في القيام بحملات متنقلة للتلقيح ضد فيروس "كورونا" لفائدة المواطنين ممن بلغوا من العمر 60 سنة فما فوق والراغبين في التلقيح سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين بمنظومة "إيفاكس" للتلقيح ضد كوفيد-19، وفق ما أكدته، اليوم السبت، رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحّة بسوسة حفصية العذاري.وأضافت العذاري، في تصريح لـ"وات"، ان هذه الحملات المتنقلة، التي تندرج في إطار السعي لتمكين أكبر عدد ممكن من مواطني الجهة من تلقي التلقيح المضاد لفيروس "كورونا"، تستهدف بالخصوص المسنين المتخلّفين عن التسجيل في منظومة "ايفاكس"، وكذلك المتخلفين عن تلقي التلقيح في المواعيد المحددة السابقة.وبيّنت ان الحملات المتنقلة انتظمت أمس الجمعة بالمستشفيات المحلية بسيدي بوعلي، والقلعة الكبرى، وهرقلة، وتتواصل اليوم بأكودة، ومساكن، وسيدي الهاني.ووصفت العذاري الوضع الوبائي بولاية سوسة بالمستقر ولكنه غير مطمئن، وذلك بالنظر الى تواصل المنحى التصاعدي للوفيات المسجلة بسبب الإصابة بالوباء، لاسيما بعد ان ارتفع العدد الجملي للوفيات أمس إلى 805 وفيات بتسجيل حالة وفاة جديدة، وتسجيل 47 إصابة جديدة بما يرفع العدد الجملي للمصابين الى 23459 مصابا شفي منهم 21599 مصابا.ويقيم حاليا 89 مصابا بـ"كوفيد 19" من ولاية سوسة ومن خارجها بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة من بينهم 23 باقسام الإنعاش.سجلت ولاية مدنين لليوم الثاني على التوالي حالة وفاة واحدة بسبب فيروس "كورونا" في تراجع عن المعدل اليومي المتراوح بين 4 و5 وفايات ناجمة عن هذا الفيروس، ليصل العدد الجملي للوفايات الى 622 حالة وفاة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).كما سجلت الساعات ال24 الماضية 47 اصابة محلية جديدة بالفيروس، منها 12 حالة ببن قردان، و8 حالات بجرجيس و6 حالات بكل من مدنين الشمالية والجنوبية وحومة السوق، و4 حالات بميدون، و3 حالات باجيم، واصابتين اثنين ببني خداش، ليتطور اجمالي اصابات الفيروس منذ ظهور الوباء الى 15084 اصابة.وارتفعت حالات الشفاء منذ ظهور فيروس "كورونا" الى 13832 حالة شفاء بتسجيل 60 حالة شفاء جديدة توزعت بين 12 حالة بحومة السوق، و9 حالات بكل من جرجيس وميدون وسيدي مخلوف، و6 حالات ببن قردان، و5 حالات بكل من مدنين الشمالية والجنوبية، و3 حالات باجيم وحالتي شفاء ببني خداش.يذكر ان الجهة سجلت حالة اصابة بالسلالة الجنوب افريقية لعائد من الخارج منذ يوم 2 ماي.وبالنسبة لحملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" فبعد تراجع لايام، بدأت تستانف نسقها تدريجيا يوم امس الجمعة بتقديم 758 جرعة منها 198 جرعة قام بها الفريق المتنقل في اطار حملة تلقيح قطاع التربية التي شملت يوم امس معتمدية بن قردان، فيما توزعت بقية الجرعات على المركز الجهوي بجربة حومة السوق 238 جرعة، والمركز الجهوي بمدنين 45 جرعة، والمركز المحلي بجرجيس 139 جرعة، والمركز المحلي ببن قردان 138 جرعة، ليرتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة الى 35407 جرعات.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، عن تسجيل حالة وفاة و62 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 178 عينة تم رفعها بتاريخ 27 ماي الجاريوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 296 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8949 حالة، تعافى منهم 8484 شخصا.كما جاء في التحيين اليومي الجديد أن عدد المقيمين بالمستشفيات ارتفع الى 68 شخصا منهم 16 مريضا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما يخضع 465 شخصا للحجر الصحي وهم يشكلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالعدوى بالفيروس المسجلة بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرة بما دفع رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني إلى التنبيه بخطورة الوضع الصحي والدعوة الى الحذر واحترام البروتوكول الصحي في كل جوانبهأفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، اليوم السبت، في تصريح لـ(وات)، بأنه سيتم الشروع بداية من الأسبوع المقبل، بولاية القصرين، في تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أقل من 50 سنة ويعانون من أمراض مزمنة .وأوضح الشعباني أن الحملة الوطنية المخصصة لتلقيح المسنين الذين تفوق أعمارهم الـ60 سنة لاتزال متواصلة إلى الآن بمراكز التلاقيح الخمسة المحدثة بكل من مدن القصرين، وسبيطلة وتالة، وفريانة، وفوسانة، وسيتم يوم غد الأحد فتح 6 مراكز تلاقيح جديدة بكل من المراكز الصحية الموجودة في معتمديات العيون، وجدليان، وحاسي الفريد، وسبيبة، وحيدرة، وماجل بلعباس، في سبيل تقريب خدمات التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" من المواطنين في كافة معتمديات الولاية.وأضاف أنه تم أمس الجمعة إستكمال حملة تلقيح العاملين في القطاع التربوي التي إنطلقت الثلاثاء المنقضي بالمركز الجهوي لتطوير الكفاءات بمدينة القصرين، عبر تطعيم 2800 إطارا تربويا من مدرسين وإداريين وعملة ومتفقدين مسجلين بمنظومة التلاقيح "ايفاكس" ممن تجاوزت أعمارهم الـ50 سنة إضافة الى الحاملي لامراض مزمنة والأقل من 50 سنة .كما بلغ عدد الأشخاص، الذين تم تطعيمهم منذ بداية الحملة إلى حدود كامل يوم أمس، 13 ألف شخصا بين مسنين وإطارات طبية وشبه طبية، إلى جانب تطعيم 360 شخصا من المودعين بالسجن المدني بالقصرين مع عدد من أعوانه الذين تفوق أعمارهم الـ50 سنة ويعانون من أمراض مزمنة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة بين وزارتي الصحة والعدل،وفق ذات المصدر.وأبرز من جهة أخرى أن وباء "كورونا" تسبب منذ بداية انتشاره بالجهة في وفاة 454 شخصا بولاية القصرين أغلبهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وذلك عقب رصد 3 وفيات أمس الجمعة، كما ارتفعت حصيلة الإصابات منذ مارس 2020 إلى غاية اليوم إلى 12 ألفا و810 إصابات، وذلك بعد تسجيل 270 إصابة جديدة مساء أمس من جملة 600 عينة تحليل.وأكد المسؤول الجهوي، في هذا الإطار، أن الوضع الوبائي الحالي بالجهة لايزال خطيرا ويتطلب مزيدا من الحذر، واليقظة، والتحلي بالمسؤولية في ما يتعلق بكافة مقتضيات البرتوكول الصحي توقيا من مخاطر الوباء الذي قال "إنه فتك بحياة الكثيرين وما زال يفتك".هذا ويقيم حاليا 7 مصابين بالوباء بقسم العناية المرّكزة بالمستشفى الجهوي بالقصرين منهم 5 مصابين يخضعون للتنفس الإصطناعي والبقية للتنفس بالأوكسجين، فيما يقيم 124 شخصا بأقسام الأكسجين بالمستشفيات المحلية الستة بالجهة والمستشفى الجهوي، وهو ما يعتبر عددا مرتفعا، وفق تأكيد نفس المصدر.ومن جهة أخرى، ذكر الشعباني أنه في إطار الحرص على الرفع من طاقة تكفل المستشفى الجهوي بالقصرين بإيواء مرضى كوفيد 19، تم أمس تركيز خزان أوكسجين ثان سعة 10 آلاف لتر ودخوله طور الإستغلال قصد تدعيم الشبكة الحالية بهذا المرفق الصحي ليصبح المخزون الجملي المتوفر بالمستشفى من هذه المادة 20 ألف لتر بسعة تدفق عال، بما سيساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات المحلية بالجهة.يشار إلى أن هذا الخزان تم إقتناؤه من طرف المجلس الجهوي وذلك بعد تخصيص اعتمادات استثنائية للمساهمة في تجهيز مستشفيات الجهة بالمعدات الطبية اللازمة لمجابهة وباء "كورونا".سجلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، 68 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 5510 حالات مؤكدة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بسليانةوكشف كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير ل(وات)أن الإصابات الجديدة التى تم تسجيلها توزعت الى 15 اصابة ببرقو، و24 اصابة ببوعرادة، و14 اصابة بمكثر، و9 اصابات بقعفور و3 اصابات بالعروسة، وإصابتين بسليانة المدينة، وإصابة بالروحيةوأضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 33 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش، و24 حالة بالمستشفيات المحليةيذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 220 حالة وفاةسجلت ولاية نابل، يوم أمس الجمعة، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 715 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات)وأوضح المصدر ذاته، ان حالتي الوفاة تعودا لشخصين أصيلا معتمدية نابل، حيث تعود الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 79 سنة، وتعود حالة الوفاة الثانية لرجل يبلغ من العمر 59 سنةوأضاف أنه تم تسجيل 121 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء تحاليل مخبرية ل402 عينة ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 21338 حالةويسجل بذلك عدد الحالات النشيطة التي لا تزال حاملة للفيروس ارتفاعا ليبلغ 1055 حالة، في حين تراجع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس إلى 102 حالة إيواء