وزير الصحة يحذر من موجة رابعة لانتشار فيروس كورونا متوقعة في منتصف شهر جوان القادم

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تسجيل اصابتين جديدتين بالسلالة المتحورة الجنوب افريقية

حذّر وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الجمعة، من موجة رابعة لتفشي فيروس كورونا بتونس متوقعة انطلاقا من منتصف جوان القادم.وأوضح، في تصريح اعلامي على هامش انعقاد اجتماع لجنة قيادة المخطط العملياتي لتنفيذ السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030، أنه من المتوقع ان تشهد تونس كسائر دول العالم، موجة رابعة لانتشار الفيروس بسبب تطور الفيروس وحدوث طفرات تجعله أكثر فتكا.وأضاف أنه تم الاستعداد للتكفل بجميع المصابين بالمستشفيات العمومية، داعيا الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكول الصحي.وفي ما يتعلق بالوضع الوبائي، قال وزير الصحة إن الوضع مستقر في مستويات مرتفعه وهو ما اعتبره "أمر غير مطمئن"، ووصفه بالخطير نظرا لتزايد أعداد الاصابات والوفايات.كما أعلن وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل اصابتين جديدتين بالسلالة المتحورة الجنوب افريقية ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذه السلالة الى 4 اصابات.وأوضح، في تصريح اعلامي على هامش انعقاد اجتماع لجنة قيادة اعداد المخطط العملياتي لتنفيذ السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030، أن نتائج عملية تقطيع جيني تمت اليوم اثبتت اصابة شخصين بهذه السلالة.وكانت وزارة الصحة قد اعلنت يوم السبت 8 ماي الجاري عن اصابة شخصين بالسلالة الجنوب افريقية احدهما اجنبي يحمل جنسية بلد افريقي جنوب الصحراء، قدم الى ولاية نابل في اطار تظاهرة رياضية وعاد الى بلده في حين تهم الاصابة الثانية مواطن تونسي بولاية قفصة.وأشار مهدي أن السلالة البريطانية هي السلالة المهيمنة حاليا بتونس دون التطرق الى أعداد المصابين بها.