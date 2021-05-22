النادي الصفاقسي امام شبيبة القبائل في رحلة البحث عن ورقة العبور الى المربع الذهبي

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يرفع النادي الصفاقسي تحدي العودة بورقة الترشح الى الدور نصف النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم من الجزائر بالذات عندما يلاقي مضيفه شبيبة القبائل يوم الاحد على ملعب غرة نوفمبر 1954 بتيزي وزو لحساب اياب الدور ربع النهائي.ويدخل ممثل كرة القدم التونسية المواجهة متخلفا في النتيجة بعد سقوطه على ارضه في مقابلة الذهاب يوم الاحد الماضي بهدف دون رد مما سيجعل المهمة صعبة لكن غير مستحيلة خصوصا في ظل التجربة التي يمتلكها فريق عاصمة الجنوب في هذه المسابقة حامل رقمها القياسي في عدد التتويجات ب4 القاب بين النسختين القديمة والحديثة.وبعد موسم متعثر في سباق البطولة ونتائج غير مستقرة حكمت عليه بالاكتفاء بالمركز الخامس، سينزل النادي الصفاقسي بكل ثقله في هذه المباراة من اجل قلب المعطيات وانقاذ موسمه لمصالحة انصاره غير انه سيصطدم بمنافس يعلق بدوره طموحات عريضة على الذهاب بعيدا في هذه المسابقة القارية التي سبق ان ظفر بلقبها في ثلاث مناسبات متتالية سنوات 2000 و2001 و2002.ويدرك زملاء محمد علي منصر ان الانجاز يمر عبر اداء مثالي دفاعا بتمركز جيد وتغطية محكمة لغلق المنافذ المؤدية الى شباك الحارس محمد الهادي قعلول وهجوما بابداء واقعية كبيرة في التعامل مع الوضعيات السانحة للتسجيل لانجاح رهان التهديف وهي المعادلة التي حاول المدرب حمادي الدو ضبطها خلال الحصص التدريبية الاخيرة في سعيه نحو تحقيق انتصاره الاول منذ تعيينه قبل اسبوعين على راس الفريق خلفا للاسباني خوسيه مورسيا.وامام حتمية الوصول الى مرمى المنافس، يامل النادي الصفاقسي ان يسترجع مهاجمه الاول فراس شواط حسه التهديفي ويتجاوز فترة الشك التي يمر بها بعد ان كان باستطاعته وضع فريقه في موقف افضل لولا اهداره ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول للقاء الذهاب. ومع ذلك، تبقى للاطار الفني ورقات هجومية اخرى بامكانه التعويل عليها على غرار النيجيري كينغسلاي ايدوه والغيني عصمان كامارا اللذان توفقا في التسجيل في مباراة الجولة الختامية للبطولة امام مستقبل الرجيش (3-3) يوم الاربعاء الماضي فضلا عن الاضافة التي يمكن ان يقدمها ايضا الثنائي عزمي غومة والليبي محمد صولة عبر القدوم من الخلف لخلق التفوق العددي في ظهر الدفاع الجزائري.ولئن لم يتذوق شبيبة القبائل الذي سيكون منقوصا مجددا من خدمات المهاجم رزقي حمرون بسبب عقوبة الايقاف طعم الخسارة في مرحلة المجموعات من هذه النسخة لكاس الكونفدرالية محققا ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات فان مغالطته تبقى واردة بالنظر الى نتائجه في البطولة المحلية التي انقاد خلالها الى اربع هزائم على ميدانه امام شباب بلوزداد واتحاد العاصمة ونادي قسنطينة ومولودية وهران.يذكر ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عينت الحكم المغربي رضوان جيد لادارة المباراة التي ستنطلق على الساعة الخامسة مساء.