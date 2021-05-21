سوسة: الاعداد لموسم الحصاد وسط تقديرات بإنتاج قرابة 195 ألف قنطار

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قدرت المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة، انتاج الجهة من الحبوب للموسم الفلاحي الجاري، بـ193 ألفا و595 قنطارا، أي بمعدل مردودية ناهزت 11.08 قنطارا في الهكتار الواحد، موزعة بين القمح الصلب بـ109 آلاف و452 قنطارا، والقمح اللين لـ1682 قنطارا، والشعير بـ67 ألفا و780 قنطارا.وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة، محمد العبيدي، خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية بإشراف والية الجهة، رجاء الطرابلسي، والتي خصصت لتأمين الظروف الملائمة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لموسم 2020-2021، ان فلاحي الجهة قاموا خلال الموسم الحالي ببذر 32 ألفا و468 هكتارا، منها 462 هكتارا مروية ري تكميلي، علما وأن انتاج الجهة الجملي من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الماضي قدر بـ174 ألفا و352 قنطارا.وبلغت المساحة المبذورة أعلاف، 2895 هكتارا، حيث من المتوقع أن يصل إلى مرحلة الحصاد 2071.5 هكتار.وقد تم في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد، اتخاذ جملة من الاحتياطات لإنجاح الموسم، على غرار تعهد وتهيئة المسالك الفلاحية لتأمين عمليات نقل الحبوب والتي انطلقت منذ 17 ماي الجاري، وتتواصل إلى غاية 27 من نفس الشهر. كما تم تأطير الفلاحين في عملية الحصاد وتعريفهم بمختلف التعديلات الواجب القيام بها قبل وخلال عملية الحصاد للحد من نسب الضياع.وتمت بالمناسبة، دعوة الفلاحين ومختلف الأطراف المعنية، لليقظة التامة وتشديد الحراسة لحماية المزارع من الحرائق، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، الى جانب دعوة الفلاحين وأصحاب الآلات الحاصدة الى تعهد معداتهم وتهيئة المسالك الفلاحية بمناطق الإنتاج.من جانب آخر، تتواصل الاستعدادات لعملية خزن وتجميع الحبوب في أحسن الظروف، مع النظر في إمكانية فتح نقطة تجميع بمساكن وسيدي الهاني، وذلك بالتوازي مع تشجيع الخواص على المشاركة في عمليات تجميع الحبوب.