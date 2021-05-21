اتحاد الشغل: التوصل الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة يمثل انتصارا للشعب الفلسطيني الذي فرض التهدئة على الكيان الصهيوني

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-أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية أكد استعداده وضع طائرات عسكرية على ذمة الاتحاد لإيصال الدعم إلى فلسطين وذلك تفاعلا مع قرار المنظمة الشغيلة ارسال مساعدات الى الشعب الفلسطينيوأضاف سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن ارسال هذه المساعدات يأتي في اطار سعي المنظمة الشغيلة الى التخفيف من معاناة الشعب الفلسيطني في محنته بعد العدوان الذي ارتكبه الكيان الصهيوني المحتل في حقه طيلة 11 يوما من القصفولفت الطاهري الى أن التوصل الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة يمثل انتصارا للشعب الفلسطيني الذي فرض التهدئة على الكيان الصهيوني الذي لم يتوقع ردة فعل بهذه "القوة" من الشعب الفلسطيني وكافة فصائله المقاومة حسب تقديرهوللاشارة كان أمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي قد أعلن قرار الاتحاد إرسال عدد من قوافل المساعدات لفلسطين بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وبالاتفاق والتنسيق مع السلطات المصرية وذلك عقب مسيرة وطنية انتظمت الأربعاء الماضي لنصرة فلسطينوبدأ فجر اليوم الجمعة في الأراضي الفلسطينة سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة غداة التوصل لاتفاق برعاية مصريةوكانت وكالة الأنباء المصرية أعلنت أن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة بعد قبول كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس وقف إطلاق الناروكان العدوان الإسرائيلي على غزة قد بلغ أمس الخميس يومه الـ11 وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا بينهم 65 طفلا و39 امرأةو17 مسنا بجانب نحو 1900 من الجرحى بحسب وزارة الصحة في القطاع