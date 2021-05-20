محول المطار يفتح امام حركة الجولان بعد اشغال استمرت 5 سنوات

وات -

- افتتح وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، بعد ظهر الخميس، محول مطار تونس قرطاج، الذي يعرف مرور 60 ألف عربة يوميا، وبلغت كلفته حوالي 68 مليون دينار.وأبرز الدوخ، في تصريح اعلامي، أهمية المحول الذي انطلقت اشغاله منذ افريل 2016 ، في تأمين الربط بين الطريق الشعاعية "اكس" والطريق الوطنية رقم 10 والمساهمة في دعم سيولة حركة المرور من كل الاتجاهات على مستوى مفترق سكرة أريانة.وأضاف في ذات السياق أنه تم إيلاء عناية لتجميل مدخل مطار تونس قرطاج الدولي باعتباره واجهة البلاد أمام السواح القادمين من الخارج وان المنشآت المائية لتصريف مياه الأمطار التي تضمنها المشروع ستساهم في حماية المنطقة وخاصة حي بن كيلاني المتاخم من الفيضانات.وسيخفف محول المطار حالة الإختناق المروري على مستوى الطريق الشعاعية "اكس" وشارع ياسر عرفات (أمام مطار تونس قرطاج) و الطريق الوطنية رقم 10 (على مستوى مدينة سكرة) مع تخفيف حركة المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 (تونس - بنزرت) وكذلك الطريق الوطنية رقم 9 (تونس - المرسى).وتضمن مشروع المحول 4 أنفاق بطول جملي حوالي 1.4 كم من الخرسانة المسلحة وجسر من الخرسانة سابقة الإجهاد بطول جملي 1100م بالإضافة إلى إحداث طريق سريعة برواقين اثنين في كل اتجاه و سبل معبدة بالخرسانة الإسفلتية بطول 3 كلم لربط الطريق الشعاعية "إكس" بالطريق الوطنية رقم 10 بسكرة.وأكد الدوخ في سياق تطرقه الى محول حي الخضراء (أي محول الطريق الإشعاعية X2 والطريق الوطنية رقم 9 الرابطة شمال جنوب Z4 إلى شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة) أنه سيتم آواخر شهري جوان وديسمبر من السنة الجارية فتح أجزاء هامة منه أمام حركة المرور.وقامت وزارة التجهيز في اطار مشروع محول المطار بتهيئة مداخل مطار تونس قرطاج وربطها بالطريق الشعاعية "اكس" وشارع ياسر عرفات وتهيئة مداخل المنطقة الصناعية بالشرقية 2 والمفترقات أمام مطار تونس قرطاج والمحول مع إنجاز أشغال الإنارة والتشجير.يذكر ان أشغال المشروع انطلقت في 14 أفريل 2016 ودامت 59 شهرا 30 منها آجال تعاقدية و29 شهرا آجال إضافية اعتبارا لتداعيات جائحة الكورونا، وهو بتمويل مشترك بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار.