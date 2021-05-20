وزارة التربية تدعو الاطار التربوي المعني بالأولوية في التلقيح ضد كوفيد 19 إلى التسجيل قبل يوم غد وتبقي على اختتام السنة الدراسية في موعدها

دعت وزارة التربية، اليوم الخميس المعنيين من الإطار التربوي بالحصول على الأولوية في التلقيح ضد كوفيد 19، إلى المبادرة بتسجيل معطياتهم قبل يوم غد الجمعة 21 ماي الجاري، مؤكدة من ناحية الإبقاء على موعيد الامتحانات واختتام السنة الدراسية بالنسبة للمرحلة الابتدائية.وحثت الوزارة في بلاغ لها، من تجاوزت أعمارهم الـ 50 سنة، ومن يعانون من الإصابة بأمراض مزمنة مهما كان سنّهم، من الاطار التربوي إلى تسجيل معطياتهم لدى المؤسسة التربوية أو الهيكل الإداري الراجعين إليه بالنظر (مؤسسة تربوية، دائرة تفقد...) في أجل لا يتجاوز غد الجمعة وذلك لتيسير مهمة الفريق المتنقل الذي سيتولى عمليات التلقيح بداية من يوم الاثنين القادم وفق روزنامة وتوزيعية لمراكز التلقيح يتم ضبطها وإعلامهم بها في الإبان ( مع الحرص على دعوة المعنيين بالأمر إلى تنزيل معطياتهم عبر المنظومة الوطنية للتلقيح إيفاكس ).كما أكدت الوزارة على موانع التلقيح ضد كوفيد 19 والتي تشمل من لديهم حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح أو الذين عانوا من رد فعل تحسسي شديد سابقاً تجاه أحد أنواع الأطعمة أو الأدوية والحوامل والمرضعات، داعية إلى أرجاء تلقيح من أصيب سابقاً أو المصاب بكوفيد 19 لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد إصابتهم بالعدوى، أو في حالة أعراض حمى أو كورونا يقع برمجة التلقيح لاحقا.ومن ناحية أخرى أبقت وزارة التربية على مواعيد اختتام السنة الدراسية في آجالها المقررة سابقا في مختلف المستويات التعليمية في المرحلة الابتدائية، على أن تنجز الاختبارات الكتابية أيام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 ، والاختبارات الشفاهية في الأسبوع الذي يسبقها مباشرة مع السير العادي للدروس بالنسبة لهذه المرحلة .وسيكون، حسب البلاغ الذي نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إثر انعقاد جلسة عمل اليوم في إطار مواصلة انعقاد أشغال اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي للمرحلة الابتدائية، إصلاح الاختبارات وإرجاعها الى التلاميذ أيام 22 و23 و24 جوان القادم على أن تنعقد مجالس الأقسام يومي 25 و26 جوان 2021 ويخصص يوم 30 جوان لاختتام السنة الدراسية وتوزيع دفاتر النتائج والجوائز المدرسية.كما حافظت مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية على موعدها المقرر أيام 28 و29 و30 جوان 2021.وسيستثمر ما تبقى من الزمن المدرسي لاستكمال التعلمات على أن يتم التركيز على المواد الأساسية حسب ما تسمح به التنظيمات البيداغوجية، وفق ما أكدته الوزارة في ذات البلاغ .يشار الى أن جلسة انتظمت أمس بين الطرف الاجتماعي وممثلي وزارة التربية والصحة بمقر وزارة الصحة وتم الاتفاق على تمكين الاطار التربوي ممن تجاوز سنهم 50 سنة والذين يعانون من أمراض مزمنة مهما كان سنهم من تمتيعهم بأولوية التلقيح.وسيتولى فريق متنقل من مباشرة عملية التلقيح انطلاقا من الاثنين القادم الموافق لـ24 ماي الجاري باستثناء حالات الحمل والمرضعات ومن لديه حساسية شديدة من أي تطعيم او دواء او حساسية تجاه احد مكونات اللقاح ومن أصيب بفيروس كورونا لمدة تصل الى 3 اشهر منذ الإصابة.