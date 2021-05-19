زغوان: حريقان منفصلان بالفحص يأتيان على مساحة 100 هكتار من مزارع الحبوب والأعلاف

وات -

شهدت منطقة الفحص من ولاية زغوان، مساء اليوم الأربعاء، حريقين منفصلين، أتى الأول على مساحة 30 هكتارا من الأراضي المزروعة حبوبا وأعلافا (قصيبة)، وهو على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، في حين أتت نيران الحريق الثاني على مساحة 70 هكتارا من القمح والأعلاف أيضا بضيعة فلاحية تقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة الفحص في اتجاه سليانة، وفق ما ذكره رامي سعيد، معتمد الفحص، في تصريح لـ "وات".وأشار المصدر إلى أن الحريق الثاني نتج عن تطاير شرارة نيران من جرار فلاحي كان متواجدا داخل الضيعة، في حين لا تزال الأسباب مجهولة بخصوص الحريق الأول.من ناحيته، أفاد محمد الجوادي، المدير الجهوي للحماية المدنية بزغوان، لـ"وات"، أنه تمت السيطرة بالكامل على الحريقين، بعد تدخل أعوان الحماية المدنية الذين تحولوا على عين المكان على الفور وتمكنوا من تطويق الحريقين ومنع انتشار النيران باستغلال شاحنات الإطفاء وبعض صهاريج المياه.