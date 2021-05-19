الجرندي يتحوّل إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في فلسطين

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها، أن الوزير عثمان الجرندي، تحوّل اليوم الأربعاء إلى نيويورك، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، للمشاركة في أشغال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمتابعة الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، "في ضوء تواصل الاعتداءات العسكرية الغاشمة لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق".وأوضحت الوزارة أن الجرندي سيواصل اتصالاته الدبلوماسية المكثفة مع مختلف أعضاء مجلس الأمن الدولي والفاعلين الدوليين والتنسيق مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، "نصرة للحق الفلسطيني وبما يحقن دماء أبناء هذا الشعب في كامل الأراضي الفلسطينية".وأضافت الخارجية أن هذه المشاركة تأتي في إطار متابعة جهود تونس بقيادة الرئيس قيس سعيّد لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال حشد الدعم الدولي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات سلطات الاحتلال.وكان الجرندي قد جدد الأحد الماضي دعوة تونس المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي، إلى "تحمّل مسؤوليتيهما إزاء المظلمة المتواصلة على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ للخطوات التصعيدية لقوات الاحتلال".