المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوجه نداء عاجلا لمنظوريه للمساهمة في حملة التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني

وجّه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا للصيادلة من أجل المساهمة في حملة التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني التي أطلقها الهلال الأحمر التونسي، استجابة لدعوة الهلال الأحمر الفلسطيني في الغرض، وفق ما أفاد به رئيس المجلس، علي بصيلة.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الحملة مفتوحة وعاجلة من أجل معاضدة مجهودات المصالح الطبية بدولة فلسطين المحتلة إثر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والذي بلغ يومه العاشر وتسبب في استشهاد 241 شهيدا بينهم 67 طفلا وإصابة 7802 فلسطيني.وتهدف الحملة، حسب بصيلة، إلى جمع التبرعات من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني من مضادات حيوية وأدوية تخدير وأدوية التغذية بالوريد والأدوية المستعملة في العمليات الجراحية وغيرها، إلى جانب المساعدات المالية.ولتقديم المساعدات المالية دعا الصيادلة المساهمة عن طريق صك بنكي أو تحويل على الحساب الجاري للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحت رقم الحساب 07309007510556998236.