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الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الختامية

Publié le Mercredi 19 Mai 2021 - 09:20 قراءة: 0 د, 25 ث
في ما يلي تعيين حكام مابلات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة اليوم الاربعاء (س 14):

في رادس
الترجي الرياضي - نجم المتلوي نضال اللطيف


في باردو
الملعب التونسي - النادي الافريقي الصادق السالمي

في بنزرت
اتحاد بن قردان - النادي النزرتي عامر شوشان

في حمام سوسة
النجم الساحلي - الاولمبي الباجي نعيم حسني

في المنستير
الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان يوسف السرايري

في القيروان
شبيبة القيروان - اتحاد تطاوين محرز المالكي

في المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي ايمن النصري



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