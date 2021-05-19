الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الختامية

في ما يلي تعيين حكام مابلات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة اليوم الاربعاء (س 14):
في رادس
الترجي الرياضي - نجم المتلوي نضال اللطيف
في باردو
الملعب التونسي - النادي الافريقي الصادق السالمي
في بنزرت
اتحاد بن قردان - النادي النزرتي عامر شوشان
في حمام سوسة
النجم الساحلي - الاولمبي الباجي نعيم حسني
في المنستير
الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان يوسف السرايري
في القيروان
شبيبة القيروان - اتحاد تطاوين محرز المالكي
في المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي ايمن النصري
في رادس
الترجي الرياضي - نجم المتلوي نضال اللطيف
في باردو
الملعب التونسي - النادي الافريقي الصادق السالمي
في بنزرت
اتحاد بن قردان - النادي النزرتي عامر شوشان
في حمام سوسة
النجم الساحلي - الاولمبي الباجي نعيم حسني
في المنستير
الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان يوسف السرايري
في القيروان
شبيبة القيروان - اتحاد تطاوين محرز المالكي
في المهدية
مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي ايمن النصري
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