الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الختامية

في رادسالترجي الرياضي - نجم المتلوي نضال اللطيففي باردوالملعب التونسي - النادي الافريقي الصادق السالميفي بنزرتاتحاد بن قردان - النادي النزرتي عامر شوشانفي حمام سوسةالنجم الساحلي - الاولمبي الباجي نعيم حسنيفي المنستيرالاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان يوسف السرايريفي القيروانشبيبة القيروان - اتحاد تطاوين محرز المالكيفي المهديةمستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي ايمن النصري