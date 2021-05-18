بنزرت: وفاة 3 اشخاص بداء الكلب خلال السنة الجارية

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أفادت رئيسة اللجنة الوطنية لمقاومة داء الكلب كورثر حرابش، انه تم خلال السنة الجارية، تسجيل وفاة 3 اشخاص بداء الكلب، وهم فلاح اصيل منطقة العالية من ولاية بنزرت (يبلغ من العمر 42 سنة)، وطفل اصيل ولاية قفصة (يبلغ من العمر 13 سنة)، و امراة تحمل الجنسية الانقليزية مقيمة بولاية المنستير، واشارت الى انهم لم يتوجهوا الى المستشفى لتلقي التلقيح الوقائي بعد تعرضهم لعضة كلب.وشددت حرابش في تصريح ل(وات) خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للحد من تداعيات الامراض الحيوانية الملتئم ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، على أهمية البعد الوقائي من جهة والحد من انتشار الحيوانات السائبة بجميع أنواعها ومنها الكلاب ودور البلديات في إزالة كل مظاهر التلوث والفضلات باعتبارها مكامن رئيسية لانتشار عدوى داء الكلب، ونوهت بالعمل المشترك بين مختلف المصالح المعنية والمجتمع المدني للحد من انتشار الامراض الحيوانيةواشار والي بنزرت محمد قويدر بالمناسبة الى الدور المحوري للجنة الجهوية للحد من تداعيات الامراض الحيوانية ونظيراتها المحلية في التصدي لكل الامراض الحيوانية ولاسيما منها داء الكلب، مبرزا انه سيقع تنفيذ حملة كبرى ونموذجية للمراقبة الصحية الحيوانية لمدة شهر انطلاقا من الاثنين المقبل في جميع مناطق الولاية، بالتوازي مع تنفيذ حملة توعوية وتحسيسية بالأسواق حول مختلف الامراض الحيوانيةكما اعلن والي بنزرت عن تنفيذ برنامج استقصائي بمعتمدية العالية مشفوع بحملة تحسيسية وتلقيح للكلاب ولحيوانات اخرى بما من شانه ضمان صحة المواطن والحفاظ على الثروة الحيوانية، داعيا البلديات الى الانخراط بفاعلية في هذا المجهود الجهوي المشترك وتفعيل برامج اليقظة بشان بقية الامراض كاللسان الأزرق وانفلونزا الطيور وغيرها.