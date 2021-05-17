عودة مدرسية عادية والتزام جدي من قبل منظوري المؤسسات التربوية في علاقة بتطبيق البروتوكول الصحي

وات -

استؤنفت ، اليوم الاثنين، الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، بصفة عادية بأغلب المؤسسات التربوية وفي ظروف طيبة، حسب ما أفاد به مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية، بوزيد النصيري.وقال النصيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن عددا من المسؤولين بوزارة التربية على المستوى المركزي والجهوي قاموا اليوم بزيارات ميدانية تفقدية لكل المؤسسات التربوية، وأجمعوا على أن العودة المدرسية تمت في ظروف عادية مع تسجيل التزام جديّ من قبل منظوري المؤسسات التربوية من مدرسين وتلاميذ وإداريين وعمال، بتطبيق البروتوكول الصحي وبالخصوص ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي.وأكد النصيري أن وزارة التربية وشركائها من أطراف اجتماعية ومجتمع مدني وقطاع خاص وزعت قبل انطلاق العودة المدرسية الحالية كميات هامة من الكمامات ومستلزمات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا على المؤسسات التربوية التي تشكو نقصا في هذه المواد مما سيمكنها من تأمين مخزون احتياطي يضمن لها استكمال ما تبقى من السنة الدراسية في أفضل الظروف.ومن جهة أخرى لفت النصيري إلى أن وزارة التربية استغلت ككل مرة فترة توقف الدروس جراء الحجر الصحي الشامل، لإجراء تقييم لأدائها ومن ثمة استخلاص الدروس ووضع الآليات الملائمة لتجاوز الصعوبات والعراقيل، مؤكدا عزم وزارة التربية والمربين على استكمال البرامج الدراسية بالنسبة لكل المستوايات وإصرارهم على إنجاح السنة الدراسية .وبين أن مستوى التقدم في البرامج الدراسية بالنسبة للأقسام النهائية ناهز 90 بالمائة وسيتم إجراء الامتحانات بالنسبة لهذه المستويات في مواعيدها في ظروف طيبة جدا.يذكر أن اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا كانت قد أقرت يوم 28 أفريل جملة من الإجراءات للفترة من 3 الى 16 ماي الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي اعدادي ثانوي) باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، بعد أن كانت قد علقتها بالنسبة لجميع المستويات دون استثناء خلال الفترة من 18 إلى 30 أفريل الماضي، واعتماد التعليم عن بعد بالنسبة للتعليم العالي.