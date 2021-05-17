القصرين: القضاء على 5 إرهابيين والحصيلة مرجحة للإرتفاع

وات -

أسفرت العملية العسكرية والأمنية المشتركة التي يتم تنفيذها منذ مساء أمس الاحد بأحد المرتفعات الجبلية بالجهة، عن القضاء على 5 إرهابيين (4 تونسيين وجزائري)، وحجز 6 أسلحة من نوع كلاشنكوف، وفق معطيات أولية افاد بها مصدر أمني بالجهة (وات).وبين ذات المصدر في تصريحه ل( وات) أن العملية الأمنية والعسكرية لا تزال متواصلة وان عمليات تمشيط تجرى حاليا، واشار الى ان حصيلة الإرهابين الذين تم القضاء عليهم مرجحة للإرتفاع.وذكر ذات المصدر في تصريح ل( وات) أن العملية الأمنية والعسكرية المشتركة لاتزال متواصلة الى حدّ الآن وسيتم فور إستكمالها التصريح بنتائجها ضمانا لنجاحها.