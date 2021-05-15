تلتئم الدورة الأولى لمهرجان الكتاب المسموع عبر الانترنات من 17 إلى 23 ماي 2021 وسيتم خلالها إسناد جائزة الجمهور للكتاب المسموع الفرنكفوني.هذه الدورة الأولى لمهرجان الكتاب المسموع و"البودكاست" ينظمها المعهد الفرنسي بتونس بالاشتراك مع جمعية ريشة الطاووس والرابطة الفرنسية ببنزرت.وسيتولى المعهد الفرنسي بتونس بث فعاليات المهرجان على امتداد أسبوع يوميا بداية من الثامنة مساء حيث يتابع الجمهور مختارات من الكتب المسموعة الصادرة بالفرنسية.وتهدف هذه التظاهرة إلى التشجيع على القراءة في أمكنة وأزمنة مختلفة. ويتعين على القراء الراغبين في متابعة هذا المهرجان الفريد من نوعه، اختيار مقطع من كتاب وقراءته بصوت عال لتسجيله في وقت لا يتجاوز الدقيقتين، ومن ثمة نشره مع وسم :#FestivalDuLivreAudioوسيتم نشر أفضل التسجيلات الصوتية على حساب المعهد الفرنسي بتونس على الأنستغرام.ويتولى الجمهور التصويت لأفضل كتاب مسموع فرنكفوني وأفضل الكتب المسموعة وذلك في آجال تمتد إلى غاية 31 ماي 2021 وذلك من خلال مواقع المكتبة الثقافية والمكتبة الرقمية وشبكة مكتبات المعهد الفرنسي بتونس والرابطات الفرنسية.ويتضمن برنامج المهرجان كذلك ندوة افتراضية حول الاستعمالات البيداغوجية للكتاب المسموع في القسم، فضلا عن برمجة حضورية لفائدة الأطفال ستحتضنها المكتبة المعلوماتية بتونس.