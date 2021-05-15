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كرة اليد: برنامج مباريات الدور الثاني لكأس تونس أكابر

Publié le Samedi 15 Mai 2021 - 16:08 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - تجرى السبت القادم 22 ماي الجاري لقاءات الدور الثاني لكأس تونس في كرة اليد أكابر دون جمهور وحسب البرنامج التالي /


في قاعة سيدي بوزيد

نادي كرة اليد بسيدي بوزيد - الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانة
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بالمرسى
في قاعة الطيران أو جندوبة
الزهراء لكرة اليد - جندوبة الرياضية (الفريق المضيف يعلن عليه في وقت لاحق)
في قاعة طبربة
نادي كرة اليد بطبربة - السهم الرياضي براس الجبل
في قاعة سليمان
أولمبيك سليمان - المنزه الرياضي
في قاعة الشيحية
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الملعب التونسي
في قاعة بني خيار
الشبيبة الرياضية بالمعمورة - نادي سبورتينغ المكنين
في قاعة قرمدة
الاتحاد الرياضي بقرمدة - المستقبل الرياضي بمجاز الباب
في قاعة قرمبالية
الشبيبة الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسي
في قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي - الشبيبة الرياضية القيروانية

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