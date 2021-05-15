كرة اليد: برنامج مباريات الدور الثاني لكأس تونس أكابر

وات -

تجرى السبت القادم 22 ماي الجاري لقاءات الدور الثاني لكأس تونس في كرة اليد أكابر دون جمهور وحسب البرنامج التالي /في قاعة سيدي بوزيدنادي كرة اليد بسيدي بوزيد - الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانةفي قاعة طبلبةالنسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بالمرسىفي قاعة الطيران أو جندوبةالزهراء لكرة اليد - جندوبة الرياضية (الفريق المضيف يعلن عليه في وقت لاحق)في قاعة طبربةنادي كرة اليد بطبربة - السهم الرياضي براس الجبلفي قاعة سليمانأولمبيك سليمان - المنزه الرياضيفي قاعة الشيحيةالشبيبة الرياضية بالشيحية - الملعب التونسيفي قاعة بني خيارالشبيبة الرياضية بالمعمورة - نادي سبورتينغ المكنينفي قاعة قرمدةالاتحاد الرياضي بقرمدة - المستقبل الرياضي بمجاز البابفي قاعة قرمباليةالشبيبة الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسيفي قصر هلالالنادي الرياضي الهلالي - الشبيبة الرياضية القيروانية